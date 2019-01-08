Erdoğan, küstah Bolton'a randevu vermedi!

Türkiye ziyareti öncesi İsrail'de, "ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek" açıklamasıyla tepki gören ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ülkesine döndü.

Randevu verilmedi

Ankara'da Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşen Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu istemişti. Ancak skandal açıklamaları nedeniyle kendisine randevu verilmedi. AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan, Bolton'la görüşme olmamasına ilişkin bir soruya "Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır. Gerekli olsa görüşecektik ama gerekli olmadı, bir tepki olarak değerlendirmemek gerekir" şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan grup toplantısında tepki gösterdi

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolton'un, sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke Türkiye'dir"

"Mahalli seçimler ve ana muhalefet sorunumuzla uğraşırken, ekonomik tedbirleri ele alırken, ülkemizin çıkarlarını korumayı ihmal etmedik. Suriye meselesinde kritik bir dönemden geçiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, yeni anayasa ve özgür seçimler konusunda aynı kararlı duruşu sergiliyoruz. 3.5 milyonun üzerinde Suriye sığınmacıyı barındıran ülke olarak en büyük insani yükü biz üstlendik. Terör örgütleriyle gerçek anlamda mücadele eden tek ülke Türkiye'dir. DEAŞ'ı etkisiz hale getirip darmadağın eden Türkiye olmuştur. Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sonrası Suriye toparlanma sürecine girdi.

Bolton, YPG kimdir tanımıyor

Ancak Bolton'un verdiği mesajı yutmamız mümkün değil. Bunlar bu ülkede benim Kürt vatandaşım kimdir, YPG kimdir sanırım bunları tanımıyorlar. PKK-YPG/PYD benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Biz bu terör örgütü mensuplarını ister Kürt vatandaşlarımızın, ister Arapların içinden çıkmış, ister Türklerin içinden çıkmış olsun teröristse hakkından geliriz. Terörist olacak, bunlar Kürt, bunlara dokunmayın... Yok böyle bir şey. Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Teröristse gereğini yaparız. Bolton çok ciddi yanlış yapmıştır. Suriye'deki terör koridoru içinde yer alanlar gerekli dersi alacaktır."