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Erdoğan, küstah Bolton'a randevu vermedi!

YPG'li teröristleri sahiplenen ve Türkiye'ye ön şart sunan küstah açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu alamayan ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesinin ardından ülkesine geri döndü.

08 Ocak 2019 Salı 13:32
Erdoğan, küstah Bolton'a randevu vermedi!

Türkiye ziyareti öncesi İsrail'de, "ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek" açıklamasıyla tepki gören ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ülkesine döndü.

Randevu verilmedi

Ankara'da Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşen Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu istemişti. Ancak skandal açıklamaları nedeniyle kendisine randevu verilmedi.  AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan, Bolton'la görüşme olmamasına ilişkin bir soruya "Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır. Gerekli olsa görüşecektik ama gerekli olmadı, bir tepki olarak değerlendirmemek gerekir" şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan grup toplantısında tepki gösterdi

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolton'un, sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke Türkiye'dir"

"Mahalli seçimler ve ana muhalefet sorunumuzla uğraşırken, ekonomik tedbirleri ele alırken, ülkemizin çıkarlarını korumayı ihmal etmedik. Suriye meselesinde kritik bir dönemden geçiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, yeni anayasa ve özgür seçimler konusunda aynı kararlı duruşu sergiliyoruz. 3.5 milyonun üzerinde Suriye sığınmacıyı barındıran ülke olarak en büyük insani yükü biz üstlendik. Terör örgütleriyle gerçek anlamda mücadele eden tek ülke Türkiye'dir. DEAŞ'ı etkisiz hale getirip darmadağın eden Türkiye olmuştur. Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sonrası Suriye toparlanma sürecine girdi.

Bolton, YPG kimdir tanımıyor

Ancak Bolton'un verdiği mesajı yutmamız mümkün değil. Bunlar bu ülkede benim Kürt vatandaşım kimdir, YPG kimdir sanırım bunları tanımıyorlar. PKK-YPG/PYD benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Biz bu terör örgütü mensuplarını ister Kürt vatandaşlarımızın, ister Arapların içinden çıkmış, ister Türklerin içinden çıkmış olsun teröristse hakkından geliriz. Terörist olacak, bunlar Kürt, bunlara dokunmayın... Yok böyle bir şey. Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Teröristse gereğini yaparız. Bolton çok ciddi yanlış yapmıştır. Suriye'deki terör koridoru içinde yer alanlar gerekli dersi alacaktır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 13:32
  1. Ankara
  2. John Bolton
  3. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • AydınAydın20 dk önce
    Kasaba şerifi kılıklı hadsiz. Bu ülkenin başında sizin atadığınız vali mi var ki, Pisrailden doğru laf duyuruyorsun. Hadi naş anca gidersin.
  • asiasi23 dk önce
    Hiç birşey göründüğü gibi değil. Bir amerikalı arkadaşım; perde arkasında liderler konuşur anlaşır fakat halkına bu anlaşmaları yalan yalnış şeklinde lanse ederler. Bolton türkiye ye gelecek ve görüşmeden gidecek güldürmeyin!!!
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu27 dk önce
    Dalto Kardeşler geldikleri gibi gittiler Ulan haydut İrailden tehdit ediyorsun daha bir Kaç sene önce OSMANLIYA vergi ödüyordunuz 5000 KM gelip OSMANLININ Süryesine sahip çıkıyorsun yavaşaklar,,Buğünkü görüşmeler çok önemliydi yanlız Türkiye açısından değil Dünya Syaseti açısından ÜMMETİN gözü kulağı Türkiyede eğer Türkiye O Siyonist KRİDORU temizledikten Sonra İSLAM aleminde ( Halk) olarak büyük bir yankılanma ve Türkiyeye gönül bağlılığı ve özgüven daha da artacaklar artik ARAPLARIN kukla hükmetşeri düşünsün,,,hele hele Sürye batandaşları memleketlerine dönerse dahada iyi olacak,,ARTIK,SÜRYEyerine Şam,,IRAK,yerine BAğdat,,LÜBNAN yerine Cebel Lübnan kullanılsın..Ümmet böyle uyanır,,Vesselam,,
  • MemetMemet28 dk önce
    Seçim önceki kamuoyu gazı almak.Turunp ile telefond halletmezler inşaAlllah.
  • adem yamanadem yaman34 dk önce
    HAHH SÖYLE İT KUYRUGUNU KIVIRIP GİTSİN ONLARIN MÜSTEMLEKESİ DEGİLİZ ASLIMIZA DÖNELİM YETER
  • Şeref KazanŞeref Kazan38 dk önce
    Zaten görüşeceği kişiyle görüşmüş ötesi masal okumayın
  • Rasim DUMANRasim DUMAN40 dk önce
    Kahraman Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi, bir defâ daha, Devletimizin ve Milletimizin hâysiyyet ve şerefini ve izzetini muhafaza ve müdâfâa etmiştir. Bu kıymetli insan, sonuna kadar desteklenmeyi ve itâat edilmeyi hakediyor. Biz de öyle yapıyoruz ve yapacağız inşallah. Hem de, ÖLÜMÜNE... DURMAK YOK, YOLA DEVAM !
  • AlperAlper47 dk önce
    AB sınırlı da olsa Suriyeli mültecilere yardım ederken,ABD neden hiç yardım etmiyor ve yöneticiler bu konuda ABD,ye çağrıda bulundumu?Suriyedeki katliamların sebebi başta ABD ve müttefikleri değil mi?
  • receprecep50 dk önce
    düne kadar abd li kapıcılar hizmetliler TC ye gelip en üst düzeyde agırlanıp fırça atar giderlerdi şimdi abdnin en üst itlerine sokak köpeği muamelesi yapılıp kemik bile atılmıyor devlet olmak böyle bir şey sağ olasın REİS

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