Dolandırıcılara şok tedbirler: Hattın kesilecek, hesabın bloke olacak
TBMM'ye sunulan 11. Yargı Paketi, dolandırıcılıkla mücadelede çığır açacak yeni tedbirler getiriyor. Düzenlemeye göre, savcı talimatıyla suçta kullanılan GSM hatları anında kesilecek ve şüphelilere ait banka hesaplarına 48 saate kadar bloke konulabilecek.
Türk Ceza Kanunu’nda yer alan nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla kapsamlı düzenlemeler içeren 11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu. Teklif, kendini "polis, hâkim veya savcı" olarak tanıtıp bilişim sistemleri üzerinden vatandaşları dolandıran şüphelilere karşı köklü tedbirler getiriyor.
SAVCI TALİMATIYLA ANINDA HAT KESME
Paketle birlikte, dolandırıcılık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlarda kullanılan mobil hatlara özel hükümler getirildi:
-
Hat Kesme Yetkisi: Soruşturma kapsamında suçta kullanıldığı belirlenen hattın bağlantısı, hâkim kararıyla ya da gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda savcının yazılı emriyle işletmeci tarafından anında kesilecek.
-
Askıya Alma: Şüphelilere ait banka hesapları 48 saate kadar askıya alınabilecek (bloke).
-
Doğrudan İade: Suçtan elde edilen menfaatin mağdura ait olduğu tespit edilirse, para doğrudan sahibine iade edilecek.
HAKİM ONAY SÜRESİ VE CEZALAR
Savcı emriyle yapılan hat kesme işlemleri, 24 saat içinde hakimin onayına sunulacak. Hakim, bağlantının kesildiği andan itibaren 48 saat içinde kararını açıklayacak. Onay verilmezse tedbir otomatik olarak kalkacak.
-
İşletmecilere Ceza: Karara rağmen hattı kapatmayan işletmecilere 50 bin TL ile 300 bin TL arasında idari para cezası uygulanacak.
-
Bilgi Sunmama Cezası: Soruşturma veya kovuşturma kapsamında savcı, hâkim ya da mahkeme tarafından istenen bilgi ve belgeleri 10 gün içinde sunmayan işletmeciye de aynı şekilde 50 bin TL’den 300 bin TL’ye kadar idari para cezası verilebilecek.
KİMLİK DOĞRULAMADA BİYOMETRİK ZORUNLULUK
Dolandırıcılıkta sahte kimlik kullanımını önlemek amacıyla hesap açılışlarında ve hat alımlarında sıkılaştırmaya gidiliyor:
-
Hesap Açılışı: Elektronik ödeme kuruluşlarında hesap açılışı biyometrik doğrulama (yüz tanıma, fotoğraf veya parmak izi) ya da çipli kimlik kartı ile yapılacak.
-
GSM Hat Aboneliği: GSM hat abonelikleri de yalnızca elektronik kimlik doğrulama kabiliyetine sahip kimlik belgeleriyle gerçekleştirilecek. Çipli olmayan kimlik belgeleri geçerli olmayacak.
DİĞER ÖNEMLİ TEDBİRLER
-
Yabancı Abonelikler: Yabancı uyruklu kişilere ait abonelik işlemlerinde kimlik ve biyometrik verilerin doğrulanması, Göç İdaresi Başkanlığı üzerinden BTK aracılığıyla teyit edilecek.
-
Kullanılmayan Hatlar: İşletmeciler, üç ayda bir tüm abonelerin aktifliğini kontrol edecek. Vefat, tüzel kişiliğin sona ermesi veya doğrulamanın yapılamadığı durumlarda hatların şebeke bağlantısı kesilecek.
-
BTK'dan Ceza Yetkisi: BTK, ihlalin niteliğine göre işletmecilere 1000 TL’den 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası verebilecek.
KİŞİLİK HAKLARI İHLALİNDE HIZLI ERİŞİM ENGELİ
Paket ayrıca, çevrim içi içeriklerde kişilik haklarının korunmasına ilişkin yeni bir mekanizma oluşturuyor.
Kişi, haklarını ihlal ettiğini düşündüğü içerik için sulh ceza hâkimliğine başvurabilecek.
Hâkimlik, ihlalin açıkça görülebilir olduğu durumlarda 24 saat içinde içeriğin çıkarılmasına veya erişimin engellenmesine karar verebilecek.
