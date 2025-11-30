Dolandırıcılara şok tedbirler: Hattın kesilecek, hesabın bloke olacak

İşletmecilere Ceza: Karara rağmen hattı kapatmayan işletmecilere 50 bin TL ile 300 bin TL arasında idari para cezası uygulanacak.

Bilgi Sunmama Cezası: Soruşturma veya kovuşturma kapsamında savcı, hâkim ya da mahkeme tarafından istenen bilgi ve belgeleri 10 gün içinde sunmayan işletmeciye de aynı şekilde 50 bin TL’den 300 bin TL’ye kadar idari para cezası verilebilecek.