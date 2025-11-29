  • İSTANBUL
Dünya Güney Kore L-SAM Füze sistemi yola çıktı geliyor! Rakip olacak
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), Uzun Menzilli Kara Konuşlu Hava Savunma Füze Sistemi (L-SAM) seri üretimine ilişkin son bilgileri, ipucunu paylaştı. Güney Kore yeni sözleşme imzaladığını açıkladı…

Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), Uzun Menzilli Kara Konuşlu Hava Savunma Füze Sistemi (L-SAM) seri üretimi için Hanwha Aerospace ile 482 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını açıkladı…

L-SAM Hava Savunma Füze Sistemi Güney Kore Ordusunun katmanlı hava ve füze savunma mimarisinin temel unsurlarından biri olarak konuşlandırılacak.

Program kapsamında Hanwha Aerospace, L-SAM fırlatıcılarını ve balistik füze önleyicilerini 2030 yılına kadar Güney Kore Ordusuna teslim edecek.

Sistem, mevcut M-SAM ve Patriot sistemleri devreye girmeden önce düşman balistik füzelerini daha yüksek irtifalarda angaje etmeye imkân sağlayan yüksek irtifa önleme katmanını oluşturmaktadır.

ulusavunma'ya göre: L-SAM, Mach 8.82 hızlarda hareket eden hedefleri 150 kilometre menzilde, 40 ila 60 kilometre irtifada önleme yeteneğine sahiptir…

