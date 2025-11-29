Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan atandı.

Resmi Gazete’de yer alan kararlarda birçok bakanlıkta yeni görevlendirmeler dikkat çekti.

Karara göre, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı ve yerine Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında ise Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ekmekçi, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alınırken, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Enver Kök atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 7 müfettiş Başmüfettişliğe yükseltildi. Sağlık Bakanlığında 2 yeni müfettiş ataması yapıldı. Ayrıca Adli Tıp Kurumu Yedinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Humman Şen görevlendirildi.