  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı!

İşte dünyanın futboldaki adaleti! Katil İsrail men edilmiyor: İran kuraya bile gidemiyor

Siyaseti bırakıyor mu? Kendini dinler tarihine veren Davutoğlu sevenlerini endişelendirdi

Restoranlardan online platformlara rest! Yüzde 20’lik indirim kararı aldılar

Bakan Kacır "Türkiye'yi baştan başa organize sanayi bölgeleriyle donattık" Dünyanın üretim merkezi olduk

Emine Erdoğan’dan kritik uyarı! İsraf beka meselesi haline geliyor

Apo “kandırıldık silah bırakın” diyor ya Netanyahu… Bu farkı anlamıyor musun Cihad paşa?

Hani lüks araban yoktu utanmaz! 5 bin TL’lik puro içen Ali Mahir halka böyle yalan söylemiş

Sağlıkta dünyaya yön vereceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye’de sona yaklaştık
Gündem Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan atandı
Gündem

Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan atandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Milli Savunma Bakanlığında görev değişikliğine gidildi; çok sayıda kurumda yeni atamalar ve görevden almalar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan atandı.

Resmi Gazete’de yer alan kararlarda birçok bakanlıkta yeni görevlendirmeler dikkat çekti.

 

Karara göre, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı ve yerine Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında ise Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ekmekçi, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alınırken, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Enver Kök atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 7 müfettiş Başmüfettişliğe yükseltildi. Sağlık Bakanlığında 2 yeni müfettiş ataması yapıldı. Ayrıca Adli Tıp Kurumu Yedinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Humman Şen görevlendirildi.

 

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları öğren
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları öğren

Eğitim

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları öğren

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmenin atamasını bugün gerçekleştiriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmenin atamasını bugün gerçekleştiriyoruz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmenin atamasını bugün gerçekleştiriyoruz

Adalet Bakanı Tunç: 621 hâkim ve savcının ataması yapıldı
Adalet Bakanı Tunç: 621 hâkim ve savcının ataması yapıldı

Gündem

Adalet Bakanı Tunç: 621 hâkim ve savcının ataması yapıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23