Erdoğan bölgedeki güvenliğin garantörü. Osmanlı geri döndü!

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski başdanışmanı Steve Bannon, sosyal medya üzerinden canlı yayımlandığı “War Room” adlı programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘ERDOĞAN GAZZE’DE GÜVENLİK GÜCÜNÜN BAŞINDA OLACAK’

Bannon, Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını yeniden kurduğunu belirterek, “Osmanlı geri döndü. Erdoğan, Gazze’de güvenlik gücünün başında olacak” diye konuştu.

‘YÜZYILLIK DÜZENİ İKİ AYDA TERSİNE ÇEVİRDİK’

Bannon, Orta Doğu’daki dengelerin kökten değiştiğini belirterek, “Yüzyıl önce sona ermesi için uğraşılan düzeni iki ayda tersine çevirdik” ifadelerini kullandı. Amerikan yönetiminin, Türkiye ve Katar’la doğrudan temasta olduğunu söyleyen Bannon, “Sahada Türkiye güvenlikten sorumlu olacak. Katar çekleri yazacak, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan asker gönderecek” dedi.

‘YENİ ORTA DOĞU DÜZENİNİN LİDERİ ERDOĞAN’

Bannon, Gazze’deki yeni yapılanmanın merkezinde Ankara’nın yer aldığını belirterek, “Eğer bugün bir ‘yeni Orta Doğu düzeninden söz ediyorsak, bu düzenin lideri Erdoğan’dır” diye konuştu.

‘BÜYÜK İSRAİL PROJESİ NETANYAHU’NUN YÜZÜNE PATLADI’

Netanyahu’nun “Büyük İsrail” projesinin sona erdiğini söyleyen Bannon, “Bu proje Netanyahu’nun yüzüne patladı. Şimdi bölge Erdoğan’ın hamlelerine göre şekilleniyor” ifadelerini kullandı.

‘YENİ BİR GÜÇ DENGESİ’

Bannon, İsrail yanlısı çevrelere seslenerek, “Siz bu politikaları desteklediniz, şimdi karşınızda yeni bir güç dengesi var: Türkiye’nin öncülüğünde yeniden kurulan Orta Doğu” dedi.

‘ERDOĞAN BÖLGEDEKİ GÜVENLİĞİN GARANTÖRÜ’

Beyaz Saray’da görev yaparken Orta Doğu politikalarının mimarlarından biri olan Bannon, Erdoğan’ın diplomatik ve askeri stratejisinin bölgeyi yeniden tanımladığını söyledi.

“Erdoğan artık sadece Türkiye’nin değil, bölgedeki güvenliğin de garantörü” diyen Bannon, ABD’nin bu süreçte Ankara’yla yakın temasta olduğunu vurguladı.

‘OSMANLI EMİN ADIMLARLA İLERLERDİ’

Bannon konuşmasında Türkiye’nin tarihsel etkisine de değinerek “Osmanlı emin adımlarla ilerlerdi. Erdoğan da aynı sabırla ilerliyor. Yüzyıl önce İngilizler Osmanlı’yı Kudüs’ten, Şam’dan, Filistin’den çıkardı. Şimdi tablo tersine döndü” diye konuştu.

‘TÜRKLER YENİDEN BAŞROLDE’

Bannon, Türkiye’nin yeniden bölgesel bir güç haline geldiğini belirterek, “Türkler uzun süre sahneden silinmişti ama şimdi yeniden başroldeler” ifadelerini kullandı.

‘ÜÇLÜ BİR DÜZEN KURULUYOR’

ABD’li siyasetçi, bölgede oluşan yeni güç dengesine dikkat çekerek, “Artık bir üçlü düzen kuruluyor: Müslümanların devleti, Hristiyan Kudüs ve Türk güvenlik kuşağı. Bu tablo, önümüzdeki 30 yılı şekillendirecek” dedi.

Bannon’un açıklamaları, Washington’da yankı uyandırırken, bölge basınında da geniş yer buldu. Uzmanlar, Bannon’un ifadelerini “Türkiye’nin Orta Doğu’da yeniden merkez ülke konumuna yükseldiğinin itirafı” olarak yorumladı.