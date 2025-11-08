“Erdoğan bize güç verdi” diyen Aliyev: Azerbaycan halkı bunu unutmayacak

Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de 8 Kasım Zafer Günü'nün 5. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi. Törene, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Burada değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan aramızda. Değerli kardeşim 2. Karabağ Savaşı’nın ilk saatlerinden itibaren bize olan desteğini dile getirdi. Onun siyasi ve manevi desteği, bize ayrı bir güç verdi, bizi daha da güçlendirdi. Azerbaycan halkı bu kardeş desteğini hiçbir zaman unutmayacak. Savaş zamanı 'Azerbaycan tek değil, Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır' demesi, bütün dünyaya çok ciddi bir mesajdır. Azerbaycan halkı bu kardeş desteğini hissetti ve bu zaferden, bu şanlı galibiyetimizden 1 yıl sonra tarihi Şuşa şehrinde Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları Şuşa Beyannamesi’ni imzalayarak ilişkilerimizi en yüksek zirveye müttefiklik seviyesine yükseltmiştir ve bugün burada Türkiye askerlerinin törene katılması da birliğimizin yeni bir göstergesidir. 5 yıl önce zafer kazanıldığında da kardeşim Recep Tayyip Erdoğan bizimle beraberdi. Bugün ise bizimle birlikte diğer kardeşimiz, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Pakistan askerleri burada, bu birliğimizin göstergesi

Pakistan’ın Azerbaycan’a Vatan Savaşı sırasında destek gösterdiğini hatırlatan Aliyev, “Bugün ilk kez Azadlık Meydanı’nda Pakistan askerleri de bizimle birlikte yürümektedir. Bu, 3 ülkenin, Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan halklarının ve ordularının birliğinin bir göstergesidir. Dost ülkelerden gelen bütün misafirleri selamlıyorum. Onların bugün bizimle birlikte olmaları, birliğimizi, dayanışmamızı ve karşılıklı desteğimizi açık biçimde ortaya koyuyor. 1990’lı yılların başlarında Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı yürüttüğü işgal siyaseti sonucunda topraklarımızın yaklaşık yüzde 20’si işgal altına düşmüştü. 1 milyon Azerbaycan vatandaşı mülteci ve göçkün durumuna düşmüştü. Halkımıza karşı savaş suçları işlenmişti. Hocalı soykırımı gerçekleştirilmişti. Etnik temizlik politikası yürütülmüştü. Ama bu, bizim irademizi kıramadı” diye konuştu.

“Göreve geldikten sonra yemin ederken söylemiştim…”

Azerbaycan'ın hiçbir zaman işgalle barışma fikrini düşünmediğini belirten Aliyev, “Biz barış görüşmeleri yürütürken, aynı zamanda her zaman ifade ediyorduk ki, eğer bu görüşmeler sonuç vermezse, Azerbaycan her türlü yolla, askeri yöntem de dahil kendi tarihi, ezeli topraklarını özgürleştirecektir. Uzun süren görüşmelerin sonucu sıfır olmuştu. Bunun da temel nedeni, Ermenistan’ın kendi isteğiyle bir karış toprak dahi geri vermek niyetinde olmamasıydı. Ermenistan’ın arkasında duran bazı devletler ise onlara siyasi, ekonomik ve askeri destek sağlayarak aynı çizgide hareket ediyorlardı. Onların amacı, ezeli Karabağ topraklarımızı Azerbaycan’dan koparıp Ermenistan’a katmaktı. Bizim politikamız ise toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi tamamen yeniden tesis etmekten ibaretti. Henüz 2003 yılında ilk kez Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildiğimde yemin ederken demiştim ki ne pahasına olursa olsun, biz kendi topraklarımızı özgürleştireceğiz. Biz güçlü bir ülkeydik ve yıldan yıla, aydan aya gücümüzü artırdık. Uluslararası arenada sesimizi duyurmayı başardık. Bütün önde gelen uluslararası kuruluşlarda ülkemizin bu çatışmayla ilgili tutumunu savunduk. Birçok karar ve kararname bizim zaferimizin hukuki ve siyasi temelini oluşturdu. Güçlü bir ekonomi kurduk. Eğer bunu yapmasaydık mali imkanlarımız çok sınırlı olurdu. Biz ekonomik bağımsızlığımızı kazandık ve bugün Azerbaycan hiçbir ülkeye ekonomik olarak bağımlı değildir. Bu da bize daha büyük siyasi güç kazandırdı" ifadelerini kullandı.

“Gençlerimiz 44 gün boyunca mermilerin altına gitti”

Aliyev, Azerbaycan'ın bağımsız politika yürüten bir ülke olduğunu ve bu faktörlerle birlikte Azerbaycan’ı şanlı zafere yakınlaştığını belirtti. Aliyev, “Ülkede toplumsal ve siyasi istikrar tamamen sağlandı. Halk iktidar birliği, vatandaş dayanışması ve birlik duygusu en önemli unsurlardan biri oldu. Genç nesli vatanseverlik ruhuyla, vatan sevgisiyle yetiştirdik ve gençlerimiz 44 gün boyunca göğüslerini siper ederek, mermilerin altına giderek tarihi topraklarımızı işgalcilerden kurtardı. Vatanseverlik, manevi değerlerimiz, şanlı zaferimizin temel unsurlarındandır. Enerji ve ulaşım projelerini başarıyla hayata geçirerek birçok ülke için, geniş bir coğrafya için vazgeçilmez bir ülke haline geldik ve bütün bu unsurlarla birlikte ordu inşası her zaman bir öncelik oldu. Güçlü bir ordu, güçlü silahlı kuvvetler oluşturduk. Ordumuzun savaş kabiliyetini artırdık, onu en modern silahlarla ve teknik araçlarla donattık. Tüm bu faktörler, şanlı zaferimizin temelini oluşturdu. Ermenistan ise bundan ders çıkaramadı ve İkinci Karabağ Savaşı öncesinde daha da saldırganlaştı. Bize karşı yeni toprak iddialarıyla ortaya çıktı. Yeni bir savaş başlatmakla tehdit ettiler. Hatta yeni topraklar uğruna yeni savaş yapacağız, Azerbaycan’ı tamamen işgal edeceğiz diyorlardı. Tanklarımız Bakü sokaklarında olacak, Bakü’de çay içeceğiz diyorlardı. Aslında onların bu arzuları gerçekleşti, ama bizim sayemizde. Çünkü bugün onların tankları Bakü’deki Savaş Ganimetleri Parkı’nda sergilenmektedir. Ermeni savaş suçluları bugün Bakü’de mahkeme önünde hesap veriyorlar ve Azerbaycan çayını içiyorlar” şeklinde konuştu.

“8 Kasım’da alınmaz kale sayılan Şuşa şehri Ermeni işgalinden kurtarıldı”

Ermenistan ile 44 gün süren savaşta Azerbaycan ordusunun her gün ileriye doğru gittiğini ve tek bir adım bile geri atmadığını vurgulayan Aliyev, “Ordu, büyük kahramanlık, cesaret, fedakarlık örneği gösterdi. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Biz bütün dünyaya güçlü bir devlet ve muzaffer bir halk olduğumuzu gösterdik. Bunu savaş meydanında kanıtladık. 44 gün boyunca 300’den fazla şehir ve köyü düşmandan kurtardık. Her kurtarılan köyde, şehirde dalgalanan Azerbaycan bayrağı hem ordumuzu hem halkımızı daha da yüceltti ve nihayet 8 Kasım’da alınmaz kale sayılan Şuşa şehri Ermeni işgalinden kurtarıldı. Bizim şanlı zafer yürüyüşümüz 27 Eylül’den 8 Kasım’a kadar başarıyla sürdü. Dağlardan, nehirlerden, vadilerden geçerek, kayalıklara tırmanarak biz zafer yolunda yürüdük. Şuşa’nın özgürleştirilmesi, Ermenistan ordusunun belini kırdı. Bundan sonra onlar teslim oldular. Bir gün sonra, 9 Kasım gecesi Ermenistan resmen teslim olarak kapitülasyon belgesini imzaladı. Böylece biz toprak bütünlüğümüzü, tarihi adaleti, uluslararası hukuku ve ulusal onurumuzu kendi elimizle yeniden tesis ettik” ifadelerini kullandı.

“Karabağ Azerbaycan’dır”

Bugün Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden canlandığını belirten Aliyev, “Büyük Dönüş Programı uygulanıyor. Okullar, hastaneler, sanayi tesisleri, elektrik santralleri, su depoları, evler inşa ediliyor. Artık 60 binden fazla insan özgürleştirilen topraklarda yaşıyor, çalışıyor ve üretim yapıyor. Tüm bu tarihi başarılar dolayısıyla bir kez daha aziz halkımı tebrik ediyorum. Biz bu 5 yılı gururla yaşadık ve eminim ki bundan sonra da Azerbaycan halkı kahraman, muzaffer bir halk olarak, Azerbaycan devleti ise galip bir devlet olarak sonsuza kadar yaşayacaktır. Biz bu toprakların sahipleriyiz, Karabağ’a, Doğu Zengezur’a geri döndük. Bundan sonra da bu topraklarda sonsuza dek yaşayacağız. Bu topraklarda sonsuza dek Azerbaycan bayrağı dalgalanacaktır. Bütün Azerbaycan halkını bir kez daha şanlı zaferimiz dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum. Azerbaycan halkına sağlık, mutluluk ve yeni başarılar diliyorum. Karabağ Azerbaycan’dır” dedi.