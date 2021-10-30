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Gündem Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili çarpıcı iddia
Gündem

Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili çarpıcı iddia

SETA Washington Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin Glasgow yerine Roma'da yapılabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 12:20:00 -
Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili çarpıcı iddia

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin Glasgow'daki iklim zirvesinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

İklim zirvesi öncesi G20 için şu an İtalya'da bulunan iki liderin görüşmeyi Glasgow yerine Roma'da yapacakları öne sürüldü.

SETA Washington direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, Times of Türkiye adlı dijital platformdaki yayında, iki lider arasındaki görüşmenin Glasgow yerine Roma'da yapılacağının öngörüldüğünü söyledi.

Kanat, her iki tarafın ortak kararı sonucunda bu kararın alındığını iddia etti. Liderler iki gün boyunca G20 toplantıları için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunacaklar.

Cumartesi ve pazar günü G20 toplantıları sonrası iklim zirvesi için İskoçya'nın başkenti Glasgow'a gidilecek.

Haber7

 

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