Erdoğan başkan olur... Sen de "mal mal" bakarsın!

yeniakit.com.tr Türkiye tarihi seçimleri atlattı; cumhur, reisini seçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

TERÖRİSTLER İSTEMEDİ

Pensilvanya ve Kandil'den Türkiye'deki ayaklarına talimat veren teröristbaşları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelmesini istemedi. Özellikle Murat Karayılan ve Cemil Bayık, referandum sürecinde yeni sistemin kendi "davaları" için bitiş olduğunu söylemişti.

TERÖRİSTLERİ SAVUNANLAR MEYDAN OKUDU

Yeni Türkiye'nin gücünü anlayamayan terör savunucuları, kandırdıkları halkın oylarıyla meclise girerek bu ülkenin vatandaşlarına meydan okuyordu. Şu an içeride olan Selahattin Demirtaş isimli 50 vatandaşın ölümünden sorumlu terör sevici, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na seslenerek, "YPG Fırat'ı geçecek, sen de mal mal bakacaksın" demişti. Bir diğer konuşmasında da terör sevici Demirtaş, Erdoğan'a, "Seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız" diyerek meydan okumuştu.

"MAL MAL" BAKTI

Kandil'den aldığı talimatlar doğrultusunda hareket eden malum şahıs, yattığı yerden Erdoğan'ın başkan seçilmesini "mal mal" izledi.

İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanının mazbatası: