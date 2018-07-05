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Erdoğan başkan olur... Sen de "mal mal" bakarsın!

Türkiye'nin gücünü küçümseyip teröristleri savunurken, dönemin başbakanına "YPG Fırat'ı geçecek, sen de mal mal bakacaksın" diyen terör sevici Demirtaş, Erdoğan'ı başkan yaptırmayacaklarını söylüyordu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:07
Erdoğan başkan olur... Sen de "mal mal" bakarsın!

 yeniakit.com.tr  Türkiye tarihi seçimleri atlattı; cumhur, reisini seçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. 

TERÖRİSTLER İSTEMEDİ

Pensilvanya ve Kandil'den Türkiye'deki ayaklarına talimat veren teröristbaşları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelmesini istemedi. Özellikle Murat Karayılan ve Cemil Bayık, referandum sürecinde yeni sistemin kendi "davaları" için bitiş olduğunu söylemişti. 

TERÖRİSTLERİ SAVUNANLAR MEYDAN OKUDU

Yeni Türkiye'nin gücünü anlayamayan terör savunucuları, kandırdıkları halkın oylarıyla meclise girerek bu ülkenin vatandaşlarına meydan okuyordu. Şu an içeride olan Selahattin Demirtaş isimli 50 vatandaşın ölümünden sorumlu terör sevici, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na seslenerek, "YPG Fırat'ı geçecek, sen de mal mal bakacaksın" demişti. Bir diğer konuşmasında da terör sevici Demirtaş, Erdoğan'a, "Seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız" diyerek meydan okumuştu. 

"MAL MAL" BAKTI

Kandil'den aldığı talimatlar doğrultusunda hareket eden malum şahıs, yattığı yerden Erdoğan'ın başkan seçilmesini "mal mal" izledi. 

İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanının mazbatası:

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 11:07
  1. Selahattin Demirtaş
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. 24 Haziran
  4. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • selimselim2 dk önce
    ne oldu densiz herif şimdi hapsane duvarlarına bak
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar48 dk önce
    Seni başkan yaptırmıyacam dedin sözünü tutmadın be baş ka kavan ama bir şey yaptın lağım farelere arkadaş oldun mazgaldan malmalbakman önemli bir şey daha önemli devletin gücünü öğrenmiş olmanda önemli.merak ettiğim bir şeyde ypg pyd pkk seni o çukurdan çıkarmadıklaına aklım ermedisana sahip çıkmadılar.devlete teşek kür etki seni kedi besler gibi besliyorlar
  • KocasolakKocasolak56 dk önce
    Bu FAŞİST teröristi terö sevici diye, sevgi sözcüğüne hakaret ederek yan yana yazmayın. Bu faşist bir partinin faşist bir ELEMANIDIR.
  • Ömer halis Ömer halis 35 dk önce
    ERMENİ SOYSUZU SELO SEN MALSIN VE TERÖRİSTSİN VE CHP'NİN HDP'DEN BİR FARKI YOK.CHPKK DESTEKÇİLERİ HAİN OĞLU HAİNDİR KİM OLURSA OLSUN
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