Erdoğan: Barış Pınarı harekatı başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış Pınarı harekatı başladı" dedi.09 Ekim 2019 Çarşamba 16:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Fırat'ın Doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.
"Tüm bölgeyi terörün pençesinden kurtaracağız"
Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.
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