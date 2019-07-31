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Erdoğan, Bahçeli ile evinde görüştü... Ayrıntılar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bugün bir araya geldi. MHP lideri Bahçeli'nin evinde gerçekleşen sürpriz görüşmeye dair pek çok gerekçe konuşuldu. Habertürk'ten Saliha Çolak, buluşmanın nedenini ve görüşmenin perde arkasını yazdı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:36
Erdoğan, Bahçeli ile evinde görüştü... Ayrıntılar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Kulislerde 'Hasta ziyareti' gibi gerekçeler konuşuldu. Ancak gerçek neden iki lider arasında daha önce gerçekleşen bir görüşmenin perde arkasından çıktı.

Külliyede gerçekleşen görüşmeler sürerken, bir karşı ziyaret gerçekleştirmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında bir fotoğraf sonrasında 'ev ziyaretine' karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, görüşmenin öncesinde süreç şöyle gerçekleştirildi. Bahçeli, evinin önünde şalvarlı kasketli bir fotoğraf paylaşmış, fotoğraf sosyal medyada çok tartışılmıştı. Bu fotoğraf üzerine Erdoğan, Bahçeli'ye bir sohbet sırasında, evini merak ettiğini söyleyince 'Bir kahve içeriz' diye görüşme kararlaştırıldı.

İşte bu davet böylece bugün yerine getirildi. İki lider Bahçeli'nin evinde buluşup kahve içti, sohbet etti. Böylece iki liderin sürekli külliyede gerçekleşen görüşmelerinin ardından, ilk kez farklı bir mekanda, bu kez Bahçeli'nin ev sahipliğinde bir görüşme gerçekleşmiş oldu.

Kaynak: Habertürk

 

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:36
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. bahçeli

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