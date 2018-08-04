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Erdoğan: Amerika Adalet ve İçişleri Bakanlarının mal varlıkları donduracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin iki Türk bakan hakkında yaptırım kararına misilleme talimatı verdi. Erdoğan, "Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının mal varlıklarını donduracağız." dedi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:09
Erdoğan: Amerika Adalet ve İçişleri Bakanlarının mal varlıkları donduracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum, Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde ABD ile yaşanan papaz Brunson krizi vardı.

Erdoğan, Brunson krizinin ardından ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıklarını dondurma kararına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde yanıt vereceklerini söyledi. Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır"
"6 kez Amerika'ya girip çıkan Halk Bankamızın Genel Müdür Muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Amerika'nın özellikle son İzmir'deki papaz Brunson olayıyla alakalı attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır."

"Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız"
Erdoğan, "Dün akşama kadar sabır ettik. Ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Amerika'nın Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız varsa. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı, Brunson ile ilgili olarak, 'onu yakından takip etti, ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar' demek suretiyle Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı, mantık değildir." şeklinde konuştu.

Bu ülkeyi de bu milleti de hiç tanımamışlar
Erdoğan, "Tehdit diliyle ve saçma sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi de bu milleti de hiç tanımamış. Türkiye Avrupa'nın olduğu gibi Amerikanı'nın da iç politika malzemesi yapılamaz. Avrupa'nın yaptığı hataları tekrarlamak Amerika'ya bir şey kazandırmaz. Amerikan tarafıyla aramızdaki meseleleri, müşterek çıkarlarımızın çerçevesini oluşturan müttefiklik ve stratejik ortaklık anlayışını ön plana çıkararak çözmemiz mümkündür." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:09
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