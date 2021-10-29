Erdoğan ağaç dikiyor, Yavaş katlediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışını yaparken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise adeta yeşil alanlara savaş açtı.
601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan, 35 bin 700 metrekaresi ise kapalı alanlardan oluşan Ankara AKM Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.
Millet Bahçesi'ne 58 türden 8 bin 800 ağaç, 63 türden 190 bin 276 çalı, 6 türden 5 bin 328 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek dikildi.
Mansur Yavaş yeşile savaş açtı!
Tüm bu gelimeler yaşanırken, CHP'li Mansur Yavaş idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi yeşil alanlara adeta savaş açtı.
Sosyal medya hesabından konuya dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek şu ifadeleri kullandı.
"Sn. Cumhurbaşkanı, Millet Bahçesi'ne yeni ağaç dikerken Mansur, Ankara'nın yeşilini yok etmeğe devam ediyor.
2180. cadde. CHP Genel Merkezi'nin arkası. ABB Çevre Daire Başkanlığı Söğütözü fidanlığını olduğu cadde.
Cadde boyu genç ağaçlar kesildi. Bu cinayet niye? Açıkla Mansur."