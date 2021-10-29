  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan ağaç dikiyor, Yavaş katlediyor
Gündem

Erdoğan ağaç dikiyor, Yavaş katlediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışını yaparken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise adeta yeşil alanlara savaş açtı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 13:30:00 - 2021-10-29 13:34:14

601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan, 35 bin 700 metrekaresi ise kapalı alanlardan oluşan Ankara AKM Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

Millet Bahçesi'ne 58 türden 8 bin 800 ağaç, 63 türden 190 bin 276 çalı, 6 türden 5 bin 328 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek dikildi.

Mansur Yavaş yeşile savaş açtı!

Tüm bu gelimeler yaşanırken, CHP'li Mansur Yavaş idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi yeşil alanlara adeta savaş açtı.

Sosyal medya hesabından konuya dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek şu ifadeleri kullandı.

"Sn. Cumhurbaşkanı, Millet Bahçesi'ne yeni ağaç dikerken Mansur, Ankara'nın yeşilini yok etmeğe devam ediyor.

2180. cadde. CHP Genel Merkezi'nin arkası. ABB Çevre Daire Başkanlığı Söğütözü fidanlığını olduğu cadde.

Cadde boyu genç ağaçlar kesildi. Bu cinayet niye? Açıkla Mansur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
50 yaşındaki dünya kick boks şampiyonu yeniden ringlerde
Spor

50 yaşındaki dünya kick boks şampiyonu yeniden ringlerde

Dünya şampiyonu kick boksçu Orhan Doğan, bir ilke imza atarak 50 yaşında altın kemer için ringe çıkıyor. Dövüş sanatları ustası Tarık Solak ..
Teşkilat 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
Medya

Teşkilat 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

TRT1'in MİT destekli sevilen dizisi Teşkilat'ın merakla beklenen 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.
İbrahim Tatlıses tepki çekti Asistan ilanı olay oldu!
Gündem

İbrahim Tatlıses tepki çekti Asistan ilanı olay oldu!

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından Genel Müdür’ü Şule Hanım’a asistanlık yapacak birini aradıklarını duyurdu. Telefon numarası da ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay