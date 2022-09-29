"Erdoğan paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendi" yalanını yumurtlayan Ali Babacan'a tokat gibi cevap!

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FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, küstah bir açıklamayla yeni bir yalan uydurdu.

Bakan olduğu dönemde paradan 6 sıfırı kendisinin attığını bundan Başbakan'ın haberinin olmadığı yalanını söyleyen Ali Babacan "Paradan 6 sıfırı biz attık diyor. Paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendi. Bana sordu ertesi gün, 'Ya bu ne' dedi, 'Paradan 6 sıfır mı atıyorsunuz?' dedi. Ben de 'evet' dedim. 'Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım niye sen açıkladın' dedi" ifadelerini kullandı.

Siyasi saplantısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir şeyden haberinin olmadığını söyleyen Ali Babacan, akıl ve mantık dışı yalanına şu küstah ifadeleri de ekledi:

"Devletin başındaki kişi her şeyi bilmek, her şeye burnunu sokmak zorunda değil. Devletin başındaki kişinin yapacağı iş, ehil ve dürüst kadroları kilit yerlere koyacak ve genel koordinasyon sağlayacak o kadar."

Bakan Varank, cevabı yapıştırdı

Babacan'ın yalanına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank cevap verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Babacan’ın mütevazılığı gibi dürüstlüğü de sahte! Paradan 6 sıfır atılmasının tüm siyasi mücadelesini Recep Tayyip Erdoğan verdi. Başbakan, Babacan’ı arayıp ‘yılbaşı gecesi ATM’den YTL çekeceğim’ dediğinde, sadece şaşırıp, tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girebilmişti” dedi.