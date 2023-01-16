Erdoğan, 2015 yılında Davutoğlu'nu resmen ağlatmış! Bunu ilk defa okuyacaksınız

Ahmet Davutoğlu’nun 6’lı masada sebep olduğu ilk krizin oturma düzeniyle ilgili olduğunu belirten Abdulkadir Selvi, Davutoğlu'nun benzer bir koltuk krizini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la da yaşadığını hatırlattı.

Söz konusu krizin ayrıntılarını köşesine taşıyan Selvi, Davutoğlu'nun kıpkırmızı bir surat ve bozuk bir yüz ifadesiyle toplantıya katılıp gösterilen koltuğa oturmak zorunda kaldığına işaret etti.

İşte Selvi'nin Hürriyet gazetesindeki o dikkat çekici yazısı:

"Ahmet Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, şunu bilecek, genel başkanlar stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak” deyince büyük bir tartışma başladı.

Kimi bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi. Kimi, “Milletin seçtiği cumhurbaşkanı bir konseye bağlı olacak. Bunlar kendilerine kukla arıyor” dedi. Kimi, “26-27 milyon oy alarak seçilecek olan cumhurbaşkanının oyu, 250 bin-500 bin olan liderlerin emrine girer mi?” diye itiraz etti. Hepsinde haklılık payı vardı. Ama bunu daha önce Temel Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu da söylediği halde Ahmet Davutoğlu günah keçisi ilan edildi.

KRİZ ÇIKAR TEHDİDİ

Davutoğlu işi bir adım daha ileri götürdü. “Peki seçilen cumhurbaşkanı sizin bu kararınızı dinlemezse ne olur?” diye sorulunca, “Kriz çıkar. O cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder, ülke yeniden erken seçime gitmek zorunda kalır” yanıtını verdi. Açıkça, seçilecek cumhurbaşkanını tehdit etti.

Tabii bu söz üzerine kıyamet koptu. CHP medyasından Davutoğlu’na yaylım ateşi başladı. “Oyun kadar konuş” diyeni mi ararsın, “Yutkunuyorum” diyeni mi? Sonra ne oldu?

KILIÇDAROĞLU’NDAN DESTEK

Kılıçdaroğlu konuştu. Ne dedi? “Sayın Davutoğlu’na soruyorlar, ‘Ya birisi çıkıp sizin oyunuz kaç, siz konuşmayın, size hak verilmesin derse?’ diye, ‘O zaman kriz çıkar’ diyor, doğru. 6’lı masada kimse kimseye senin oyun kaç, niye bu kadar konuşuyorsun, diyebilir mi?” dedi. Davutoğlu’na güçlü bir destek verdi. Kılıçdaroğlu, başka ne dedi, liderlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını, imza yetkisine sahip olacaklarını söyledi. Bu modelin işleri hızlandıracağını savundu.

DAVUTOĞLU’NUN SUÇU NEYDİ?

Davutoğlu benzer şeyler söyleyince şahin kesilenler, Kılıçdaroğlu söyleyince sus pus.

Ahmet Davutoğlu’nun suçu neydi? Bunu daha açık ve net olarak söylemesi mi?

DAVUTOĞLU’NUN ERDOĞAN’LA YAŞADIĞI KOLTUK KRİZİ

Ahmet Davutoğlu’nun 6’lı masada sebep olduğu ilk kriz, oturma düzeniyle ilgiliydi. Eski başbakan olarak masanın başında oturmak istemiş, bu da krize neden olmuştu. Sonunda yuvarlak masa keşfedilerek kriz aşıldı.

Davutoğlu benzer bir koltuk krizini Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaşamıştı. Davutoğlu Başbakan olduktan sonra, bir süre Bakanlar Kurulu onun başkanlığında toplandı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa’dan kaynaklanan yetkisini kullanıp Bakanlar Kurulu’nun kendi başkanlığında toplanmasını isteyince Davutoğlu rahatsız oldu. Hem de geçmişte Cumhurbaşkanları Demirel ve Özal’ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantıları olmasına rağmen. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül’e rağmen kendisini Başbakanlığa getirmesine rağmen...

DAVUTOĞLU NE İSTEDİ?

Erdoğan kararlı durunca Davutoğlu’nun rahatsızlığı etkili olmadı. Kabine’nin toplanma tarihi 19 Ocak 2015 günü olarak belirlendi. Davutoğlu bu kez eşit görüntü vermek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte masanın başında yan yana oturmayı teklif etti.

ERDOĞAN’IN KARARLILIĞI

Cumhurbaşkanı ile Başbakan’ın özel kalem müdürleri oturma şeklini görüştü. Cumhurbaşkanı’nın masanın başında oturup Bakanlar Kurulu’na başkanlık edeceği, Başbakan’ın ise Bakanlar Kurulu sıralarının başına oturacağı bildirildi. Ama Davutoğlu, Erdoğan’la eşit bir şekilde masanın başında oturmak için ısrar edince kriz yaşandı. Davutoğlu’nun ısrarlı tutumu nedeniyle özel kalem müdürleri sorunu çözemiyordu. Bundan sonrasını dönemin tanıklarından aktarıyorum. Davutoğlu, koltuk talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taşıyor. Erdoğan, “Öyle olur mu ya? Ben Cumhurbaşkanı’yım. Kabine benim başkanlığımda toplanıyor” diye reddediyor. Erdoğan, “Toplantı masasının başına tek koltuk koyacaksınız. Orada oturacağım. Toplantıya başkanlık edeceğim. Bakanların olduğu sıranın başına da Başbakan için koltuk koyacaksınız. Gelirse gelir, gelmezse gelmez” diye talimat verince, Davutoğlu, geri adım atıyor. Kıpkırmızı bir surat ve bozuk bir yüz ifadesiyle toplantıya katılıp gösterilen koltuğa oturmak zorunda kalıyor. (...)"