Erden Timur'dan, Ahmet Nur Çebi'ye flaş cevap!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, olağan divan kurulu toplantısında transferler için önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erden Timur'un sözleri:

"YAŞ ORTALAMASI 25.9"

"Dün malum transferin son günüydü. Kadromuzun yaş ortalaması 25.9 şu anda. En yaşlı transferlerimiz Günay Güvenç ve Cedric Bakambu, 32 yaşındalar"

"Ziyech yarım dönem önce PSG'ye transfer olmak üzereydi, Zaha daha 1 sezon önce 70 milyon euro'ya transfer olmak üzereydi. Ndombele, Tottenham tarihinin en pahalı transferi."

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"Bu sezon transfer ettiğimiz oyuncuların değeri 150 milyon euro civarında ve sadece Angelino ile Ndombele'yi kiralık olarak aldık. Onların da opsiyonları bizde. Ziyech kiralık ama bedelsiz kiralamalı ve bedelsiz opsiyonlu bir anlaşma bu. Sezon sonunda biz istersek hiçbir ücret ödemeden bonservisini almış olacağız."

"13 TANE DROGBA, SNEIJDER"

"Türk futbol tarihinde ilk defa böyle bir kadro kuruldu. Benim bunu söylemem daha zor, keşke başkası anlatsaydı. Bu sezon 13 tane Drogba, Sneijder, Melo ayarında oyuncumuz var. Ndombele'nin geçen sezon şampiyon olan Napoli'de 40 maçı var."

"Değer olarak Türk futbolundaki en yakın kadronun 5-6 katı seviyede oyuncular almışız. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan takımların maaş ortalaması 290 milyon euro, biz bu bütçenin yarısını bile karşılayamayız. O yüzden kaynaklarımızı artırmak zorundayız."

"KÜÇÜLELİM DEMEK DOĞRU"

"Biz Şampiyonlar Ligi'ndeki gelir bütçelerine nasıl ulaşabiliriz? Yapamıyorsak, küçülelim demek doğru. Kulübü riske atmamak adına. Ancak üyelerimizin bir oran olarak sorgulama yapması gerekiyor."

"Geçtiğimiz sezonun geliri 79.9 milyon euro, bu sezon 218 milyon euro. Bunu yayın geliri bu kadar düşmüşken yaptık. Bu aslında doğru yapılanmayla gelirlerimizin nereye çıkabileceğinin göstergesi."

AHMET NUR ÇEBİ'YE CEVAP!

Erden Timur, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Bizim 5 liraya konuştuğumuz bir futbolcunun başka bir kulüple 10’a anlaşması 3 lira diye açıklanıyorsa burada bir şeyler var demektir. Bunu araştırması gereken kurum Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Yarın bir gün çift kontratlar çıkarsa ne olacak?" sözlerine cevap verdi.

"Lütfen TFF, UEFA bizi denetlesin. Ahlaklı bir şekilde iş yapmanın bu memleketteki karşılığı; bilmeden, verisiz eleştirmek olmamalı. Zerre kadar bir şey olmadığını anlatmak için aylarımı harcamaya hazırım. Rakip takımlar hep böyle şeyler konuşuyorlar. Her türlü denetime hazırım"

"GİDERLERİN SORUMLUSUYUM"

"Ben sadece futbol ile ilgilenen bir kişi olarak lanse ediliyorum ama 'giderlerin sorumlusu' diyebilirim. Transferlerin yüzde 70-80'ini tek başıma görüşerek yapmaya çalıştım. Gelirinin çok büyük bir kısmında da çok büyük emeğim var. Bunu da takdirlerinize sunuyorum."

"En çok gelir elde eden 20 kulüp arasında biz de yer alıyoruz. Yayın gelirlerini çıkardığımız zaman ilk 10'a giriyoruz. Newcastle United'ın 212 milyon euro geliri var, 146'sını yayın gelirinden alıyor adam. Biz 240 milyon euro'nun 10'unu yayından alıyoruz."