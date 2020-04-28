Erdemli’de ekipler dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediyesi, korona virüs salgınına karşı aldığı önlemler çerçevesinde, hijyen ekipleri ile ilçenin cadde ve sokaklarında dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçe sınırları içerisinde bulunan mahalle, cadde ve sokakları ilaçlı su ile dezenfekte eden ekipler, “Siz yeter ki evinizde kalın, sağlıklı kalın, bizler sizler için dışarıdayız” anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun talimatı ile oluşturulan hijyen ekibi, bölge bölge ilçenin sokaklarını dezenfekte ediyor. Ekip, çöp konteynerlerinin de temizlik ve ilaçlama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Başkan Tollu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Erdemli Belediyesi olarak vatandaşın sağlığına gerekli önem ve hassasiyeti göstererek salgının ortaya çıkmasının hemen ardından ivedi bir şekilde dezenfekte ekipleri oluşturduklarını ve ekiplerin Erdemli sokaklarında aralıksız olarak gece gündüz halk sağlığı için dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Tollu, hemen her birimden araç ve personel desteği ile oluşturulan bu ekibin çöp konteynerleri, pazar yerleri, halkın ortak kullanım alanlarını titizlikle ilaçlayarak Covid-19 salgınına karşı ilçede yoğun önlemler aldığını söyledi.

Vatandaşın sağlığını tehdit eden Covid-19 musibeti ile aralıksız mücadele ederek üzerlerine düşeni yaptıklarını belirten Tollu, bu süreçte canları pahasına milletin sağlığı için mücadele eden sağlık görevlilerine, devlet tedbirlerine iştirak hususunda yoğun mesai ve emek harcayan güvenlik güçlerine, sosyal destek ekiplerine, Erdemli Belediyesi personeline ve tedbirler kapsamında Ramazan ayını ve baharı evinde karşılamak durumunda kalan, sağlık için evlerinde kalarak sahadaki insanların yükünü hafifleten herkese teşekkür ettiğini söyledi.