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Erdem Gül Cumhuriyet'ten kovuldu! 2 cümlelik faksla sepetlediler

Cumhuriyet Gazetesi, yeniden yapılanma kapsamında görev değişikliklerine gidiyor. Son olarak gazetenin skandal ismi Erdem Gül, yürüttüğü Ankara Temsilciliği görevinden 2 cümlelik faksla alındı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:47
Erdem Gül Cumhuriyet'ten kovuldu! 2 cümlelik faksla sepetlediler

Cumhuriyet Gazetesi, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla yıllardır terör örgütlerinin sözcülüğüne savunmuştu.

PKK'lı teröristlere güzellemeler yapan gazete, FETÖ'nün servis ettiği belgeleri de manşetinden yayınlamaktan çekinmiyordu.

YENİ CUMHURİYET

Cumhuriyet Gazetesi, yeni bir yapılanmaya giderek, Atatürk ilkeleri çizgisine geri döndüğünü açıkladı. Bu kapsamda gazetenin künyesinde de bir takım değişiklikler yapıldı.

Değişim sürecinde birçok yazar, Cumhuriyet'ten ayrılma kararı aldı.

Gazetedeki son değişim ise Ankara Temsilciliği'nde oldu.

Erdem Gül'ün yürüttüğü Ankara Temsilciliği görevine Sertaç Eş atandı.

Cumhuriyet'te Erdem Gül'ün görevine son verildi

2 CÜMLELİK FAKS

Karar, Erdem Gül'e 2 cümlelik faksla bildirildi: "Sayın Erdem Gül, 09.09.2018 tarihinden itibaren Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara Temsilciliği’ne Sertaç Eş getirilmiştir. Görevde bulunduğunuz süre içerisindeki çalışmalarınız nedeniyle teşekkür ederim."

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 12:47
  1. Ankara
  2. Erdem Gül kovuldu
  3. Erdem Gül
  4. Cumhuriyet gazetesi
  5. görevine son verildi

YORUM YAZ

  • DiyarıbekirliDiyarıbekirli23 dk önce
    Çok güzel bir haber.Darısı diğer terörist gazetecilerinde başına.
  • özcanözcan41 dk önce
    sadece erdem gül değil cumhuriyet çalışanlarının .... terörist
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