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Yerel Erdek'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yerel

Erdek'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-07-04 08:10:00 -
Erdek'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Üzüm (68) idaresindeki 10 AKB 24 plakalı otomobil Tatlısu kavşağında domuz geçidi mevkiinde Semra Yamaner (69) idaresindeki 10 PL 846 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada sürücüler ve Semra Yamaner'in arasındaki Feride Pekel (71) yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Üzüm yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yol üzerinde kaza sebebiyle bir saat kadar kapanan yol araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

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