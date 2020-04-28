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Aktüel

Erdeklilere mahya ile ‘Evde Kal’ çağrısı

Ramazan ayı nedeniyle Erdek Merkez Piri Reis Camisinde minarelerin arasına korona virüse karşı uyarı yapılması amacıyla "Evde Kal" yazılı mahya asıldı.

2020-04-28 14:20:22 -
Erdeklilere mahya ile ‘Evde Kal’ çağrısı

Ramazan ayı nedeniyle Erdek Merkez Piri Reis Camisinde minarelerin arasına korona virüse karşı uyarı yapılması amacıyla "Evde Kal" yazılı mahya asıldı.


Yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara ‘Evde Kal’ çağrıları yapılmaya devam ediyor. Camiler bu Ramazan ayı kapalı olsa da, yıllardır devam eden mahya geleneği bazı camilerde sürüyor. Ramazan ayı dolayısıyla bu geleneğin sürdüğü Erdek Piri Reis Camisinin minarelerin arasında "Hayat Eve Sığar. Sorumluluk Bilinciyle Evde Kal Erdek" yazılı mahya asıldı. Piri Reis Cami de ki minareler arasında asılı mahya ilçenin birçok noktasından görülebiliyor.

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