Erdal Eren Kimdir? Erdal Eren neden idam edildi?

12 Eylül askeri darbesinin ardından henüz 17 yașındayken yașı büyütülerek infaz edilen Erdal Eren idamının yıldönümünde anılıyor. Peki, Erdal Eren kimdir? İște, 12 Eylül 1980 darbecileri tarafından yașı büyütülerek idam edilen Erdal Eren´in hikayesi.

12 Eylül 1980 darbesinin belki de en trajik ismi Erdal Eren. Henüz 17 yașındayken, bir askeri inzibat erini öldürdüğü iddiasıyla yașı büyütülerek 13 Aralık 1980’de idam edilen Erdal Eren, idamının yıldönümünde anılıyor

Erdal Eren Kimdir?

Erdal Eren 25 Eylül 1964 yılında Giresun´un Șebinkarahisar ilçesinde doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Sinan Suner'in öldürülmesi üzerine, Ankara Yapı Meslek Lisesi’nde okuyan Erdal Eren, Suner’in öldürülmesini protesto etmek için 2 Şubat 1980 günü düzenlenen gösteride yer aldı. Gösteride çatıșma çıkması sonrasında gözaltına alınan 24 kișiden biri olan Erdal Eren, çıkan çatıșmada er Zekeriya Önge’yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanır tutuklanmaz 19 Mart 1980 gününde hakkında idam kararı verilen Erdal Eren’in ailesi de arkadașları da șoktaydı.

Erdal Eren’in doğum tarihi 25 Eylül 1961 olan Erdal Eren’in ailesinin nüfusa büyük yazdırdığı yönündeki ifadesi üzerine biyolojik yașının 18’in altında olduğu ve gerçek yașının tespiti için kemik yașı tespiti yapılması istense de Askeri Yargıtay Daireler kurulu, doğum tarihinde bir ihtilaf olmadığı yönünde karar vererek idam cezasını onayladı. Eren Erdem 13 Aralık 1980 tarihinde idam edildi.