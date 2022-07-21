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Medya Erdal Beşikçioğlu'nun acı kaybı! Yaşamını yitirdi
Medya

Erdal Beşikçioğlu'nun acı kaybı! Yaşamını yitirdi

Son olarak Hakim dizisinde rol alan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası Bahattin Beşikçioğlu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 09:51:00 -
Erdal Beşikçioğlu'nun acı kaybı! Yaşamını yitirdi

Behzat Ç. dizisinin başrolü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası Bahattin Beşikçioğlu, hayatını kaybetti. Beşikçioğlu'nun cenazesi bugün Urla’da aile mezarlığında defnedilecek.

Oyuncunun babası Bahattin Beşikçioğlu, İzmir Urla’da vefat etti. Bahattin Beşikçioğlu'nun cenazesi yarın Urla’da aile mezarlığına defnedilecek. Beşikçioğlu, 2015 yılında da annesi Nesrin Beşikçioğlu'nu kaybetmişti.

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Yorumlar

zaaf

bu erkek mi kadın mı? önden erkek arkaan kadın görünümlü. bunları artis sanatçı diye öen çıkarıp gençlere kötü örnek göstermemek lazım. insanımızda namus edep haya ahlak kalmadı.
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