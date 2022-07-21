Erdal Beşikçioğlu'nun acı kaybı! Yaşamını yitirdi
Son olarak Hakim dizisinde rol alan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası Bahattin Beşikçioğlu hayatını kaybetti.
Behzat Ç. dizisinin başrolü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası Bahattin Beşikçioğlu, hayatını kaybetti. Beşikçioğlu'nun cenazesi bugün Urla’da aile mezarlığında defnedilecek.
Oyuncunun babası Bahattin Beşikçioğlu, İzmir Urla’da vefat etti. Bahattin Beşikçioğlu'nun cenazesi yarın Urla’da aile mezarlığına defnedilecek. Beşikçioğlu, 2015 yılında da annesi Nesrin Beşikçioğlu'nu kaybetmişti.