Ekibi ile büyük emek harcadıkları, 23 Nisan'da koronavirüs aşısını açıklayacaklarını belirten Prof. Dr. Ercümet Ovalı'nın bu sözleri milyonlarca kişiyi umutlandırdı. Ancak sonrasında Ovalı, var olan bir ilacın adını açıkladı. Bu durum ise vatandaşların, bilim insanlarının Ovalı'ya olan güveninin sarstı. Son olarak Ovalı, koronavirüse yakalandığını bakanlığın ruhsat vermediği ilaçla iyileştiğini açıkladı. Peki, kokteyl antikor nedir?

Ercüment Ovalı koronavirüs ilacını buldu mu?

Yeniçağ'da yer alan habere göre Ercümet Ovalı, geliştirdikleri ilaçla sağlığına hızla kavuştu. Ovalı, "İlaç olarak şu anda dünyada 3 ilaç önemli gelişmeler gösteriyor. Bir de bizim yaptığımız kokteyl antikor var, Bakanlık buna ruhsat vermedi ama ben koronavirüs oldum, 5 gün önce. Akciğerlerim tutuldu, diğer ilaçların etkinliğine inanmıyorum ve reddettim. Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu. 5. günde evime döndüm" dedi.