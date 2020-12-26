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Sağlık Ercüment Ovalı koronavirüs ilacını buldu mu?
Sağlık

Ercüment Ovalı koronavirüs ilacını buldu mu?

23 Nisan'da koronavirüse karşı etkili bir aşıyı açıklayacağını duyuran daha sonra ise piyasada var olan bir ilacın ismini açıklayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı bu olayın ardından hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hem de bilim insanlarının tepkisini çekmişti. Prof. Dr. Ercüment Ovalı son olarak koronavirüse yakalandığını ve bakanlığın ruhsat vermediği ilaçla iyileştiğini açıkladı. Peki, kokteyl antikor nedir? | Ercüment Ovalı korona ilacı mı buldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 09:59:00 - 2020-12-26 10:02:02
Ercüment Ovalı koronavirüs ilacını buldu mu?

Ekibi ile büyük emek harcadıkları, 23 Nisan'da koronavirüs aşısını açıklayacaklarını belirten Prof. Dr. Ercümet Ovalı'nın bu sözleri milyonlarca kişiyi umutlandırdı. Ancak sonrasında Ovalı, var olan bir ilacın adını açıkladı. Bu durum ise vatandaşların, bilim insanlarının Ovalı'ya olan güveninin sarstı. Son olarak Ovalı, koronavirüse yakalandığını bakanlığın ruhsat vermediği ilaçla iyileştiğini açıkladı. Peki, kokteyl antikor nedir?

Ercüment Ovalı koronavirüs ilacını buldu mu?

Yeniçağ'da yer alan habere göre Ercümet Ovalı, geliştirdikleri ilaçla sağlığına hızla kavuştu. Ovalı, "İlaç olarak şu anda dünyada 3 ilaç önemli gelişmeler gösteriyor. Bir de bizim yaptığımız kokteyl antikor var, Bakanlık buna ruhsat vermedi ama ben koronavirüs oldum, 5 gün önce. Akciğerlerim tutuldu, diğer ilaçların etkinliğine inanmıyorum ve reddettim. Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu. 5. günde evime döndüm" dedi.

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