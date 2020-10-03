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Spor Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'na devam edildi
Spor

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'na devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-03 18:23:38 -
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'na devam edildi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın "Mt Argeus 2.200 mt MTB Cup" etabı tamamlandı.

Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen yarışlar; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes Organizasyonu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile Develi Belediyesi, Spor AŞ, Kayseri Ulaşım AŞ, İl Sağlık Müdürlüğü ve Oran Kalkınma Ajansı gibi kuruluşların destekleriyle yapıldı.

Yarışlar elit erkekler, junior erkekler, junior kadınlar olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Müsabakalarda Türkiye'nin yanı sıra Fransa ve Kazakistan'dan katılan 17 sporcu, Erciyes'in zorlu parkurlarında pedal çevirdi.

Sporcular, Erciyes'in 2 bin 200 metresinde inşa edilen parkurda inişli, çıkışlı arazi şartlarında yarış boyunca toplamda 26 kilometre mesafe kat ederek ter döktü.

Mt Argeus 2.200 mt MTB Cup yarışlarında elit erkeklerde Türkiye'nin Brissaspor takımından Abdulkadir Kelleci birinci, Kazakistan National Team takımından Denis Sergiyenko ikinci, Fransa'nın Veloproshop By Maxperf takımından Baptiste Truntschka ise üçüncü oldu.

Junior erkeklerde Fransa'nın Passion Vtt Beaucourt takımından Trimaille Corentin birinci, Fransız bisikletçi Billotet Mathieu ikinci, Türkiye'nin Mardin Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nden Can Ahmet Akpınar ise üçüncülüğü elde etti.

Junior kadınlar kategorisinde ise Kayseri Talas Gençlik ve Spor Kulübünden Havva Melike Yiğit, tek sporcu olarak yer aldı.

Yarışlarda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

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