Erciyes Anadolu’dan enerjik hamle

Buğra Kardan

Mobilya ve halı markalarıyla öne çıkan Erciyes Anadolu Holding, hedef büyüttü. 2019’da İstikbal, Bellona, Mondihome ve Gümüşsuyu Halı gibi markalarıyla başarılarına başarı ekleyen grup; 2020’de ise enerji yatırımlarına ağırlık vermeyi planlıyor.

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada yatırımlarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanacaklarını anlatan Ertekin, “Bu alanda daha iddialı ve güçlü bir konuma geleceğiz” dedi.

Ertekin, önümüzdeki yıl rüzgâr ve güneş enerjisine 240-250 milyon dolar yatırım yapacaklarını dile getirdi. Mobilya ve tekstil yatırımlarına da ara vermeyeceklerine işaret eden Ertekin, “Ama bütçemizden en büyük payı enerjiye alacak” diye konuştu.

Yüzde 15 büyüyeceğiz

Ertekin, 2019 hedeflerini tutturacaklarını kaydederek, “Gelecek sene için çok umutluyuz. 2020’de enflasyonun yüzde 8-9, Türkiye’nin büyümesinin ise yüzde 2,5-3 civarında olacağını öngörüyoruz. Yüzde 11’e varan bu orana Erciyes Anadolu Holding’in de 4 puan ilave edeceği kanaatindeyiz. Buradan yola çıkarak grubumuzun seneye yüzde 15 büyüyeceği ihtimalinin güçlendiğini ifade edebiliriz” şeklinde konuştu.

Sanayide trendin otomasyona ve robot kullanımına döndüğüne; Endüstri 4.0’ın ön planda olduğuna dikkat çeken Ertekin, “Biz buna rağmen istihdamımızı koruyoruz. Çünkü yeni yatırımlar yapıyoruz. Yapacağız da. Örneğin tekstilde büyüme hedefimiz var. Ve şu anda Kayseri’de en büyük işveren durumundayız. İnsanlar CV’lerini ilk bize getiriyor. 2020’de de en büyük işveren olmaya devam edeceğiz. İşten ayrılan, iş değiştiren, üniversiteden yeni mezun olan kişilere kapımızı açmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni kimlikle daha güçlü

Boydak ismini Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirdiklerini hatırlatan Ertekin, şunları söyledi: “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (TMSF) şirketlere atanan kayyımların iki temel misyonu var. Birincisi şirketlerin kârlılıklarını, verimliliklerini, cirolarını, ihracatlarını ve istihdamlarını arttırmak; ikincisi ise imaj ile itibar yönetimlerini sağlamaktır. Biz de bu anlayışla hareket ettik. Ve Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) iltisaklı olduğu düşünülen Boydak markasıyla yollarımızı ayırdık. Kayseri’nin önemli değerlerden Erciyes’i Anadolu’nun merkezinde buluşturduk. Erciyes Anadolu Holding adını aldık. Bu marka değişikliği bize moral ve motivasyon sağlayacak. Bundan sonra holdingimizin ismini söylerken, kartvizitlerimizi verirken daha rahat hareket edeceğiz. Eminim bu moral ve motivasyonla daha da büyüyeceğiz.”

En önemli oyunculardan olacağız

Dünyada mobilya üretim hacminin 463 milyar dolar olduğunu hatırlatan Ertekin, Türkiye’nin küresel pazardaki üretim payının yabancı veri kuruluşlarına göre 5.2 milyar seviyesinde gerçekleştiğini kaydederek, yeni ismiyle daha dinamik bir yapıya kavuşan grubun marka değerleri ve performansı ile dünya arenasında, tüm ülkelerde tüketicilerin erişebileceği, dünyanın en önemli oyuncularından birisi olmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Ciro yüzde yüz arttı

TMSF yönetimine geçtikten sonra ortaya koydukları çaba ve izledikleri strateji sayesinde bu zamana kadar, grubun şirketlerinin cirosnun yaklaşık yüzde 100 arttığını vurgulayan Alpaslan Baki Ertekin, “2023 vizyonu dahilinde ihracat sorumluluğumuzu en önemli programımız haline getirdik. Örneğin eylül ayında yenilenen logosu, kurumsal kimliği ve yeniden oluşturulan vizyonu ile Mondihome, yurtiçi ve dışında global hedeflerimizi gerçekleştirmede en önemli markalarımızdan biri olacak. Mondihome’a 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon liraya yakın bir yatırım bütçesi planlandı. 310 olan mağaza sayımızı 2020 yılında 420, 2023 yılında ise 550’ye çıkaracağız. İstihdam açısından da yeni yılda yüzde 55 istihdam artışı öngörüyoruz” bilgisini verdi.

Erciyes Anadolu Holding’in faaliyet alanları

-Mobilya

-Enerji

-Kablo & Tel

-Demir- Çelik

-Tekstil

-Kimya

-Pazarlama

-Lojistik

-Teknik Servis

-Havacılık

-Finans