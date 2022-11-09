Erciş OSB’de ilk fabrika üretime başladı

3 girişimci tarafından kurulan fabrika, 1 ay önce 150 kişiyle kumaş ve kot pantolon üretimine başladı. Girişimcilerden Yusuf Tufan, Batman’da ve Erciş’te tekstil alanında yatırım yaptıklarını aktardı. Tufan, yeni fabrikalar açma planlarının olduğunu söyledi.

KOSGEB ve İŞKUR’dan destek

Kaymakamlık, KOSGEB ve İŞKUR’dan büyük destek aldıklarını belirten Tufan, şöyle konuştu: “Biz de bu emek ve desteği boşa çıkarmamak için çalışacağız. Batman’daki yatırımlarımızla birlikte yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bölgede ciddi iş alanları oluşturmak istiyoruz. Hedefimiz aslında burada yaklaşık bin kişiyi istihdam etmek ve fabrikayı büyütmek. Burada bir marka değeri oluşturmayı arzu ediyoruz. 2023’ün sonlarına doğru kendi markamızla kendi mağazalarımızla ürün satışa sunmuş olacağız. İhracat ayağını oluşturmayı planlıyoruz. Van’ın bir markası olarak Almanya, Fransa, İtalya ve Rusya’ya ihracat yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda hedeflerimizi belirliyoruz.”

Emeğe geçenlere teşekkür

Girişimci Yakup Işık da fabrikanın hayırlı olmasını dileyerek, “Bu yıl ilçemizde OSB’nin tamamlanmasıyla yatırımımızı yaptık. Şu anda 150 kişi çalışıyor, sene sonuna kadar 350 kişiye ulaşacağız. Devletimizin verdiği desteklerden faydalanarak işimizi yürütmeye çalışıyoruz. Bize verilen desteklerde emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi. Fabrikada çalışan Hanım Bedirer ise ilk kez iş sahibi olduğunu dile getirdi. Daha önce eşinin desteğiyle hayatını sürdürdüğünü anlatan Bedirer, “Şimdi fabrika sayesinde ayaklarımın üzerinde duruyorum. Aileme de katkı sunuyorum. Çocuklarıma da örnek olmak istiyorum. Benden cesaret alarak öz güvenlerinin artmasını sağlamayı amaçlıyorum. Benimle birlikte birçok kadın arkadaşım burada çalışıyor. Bundan gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Kadınlara böyle bir imkânın sunulmasına katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Kadınlar burada çalışarak öz güvenini kazanıyor, evine ekmek götürüyor” dedi.