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Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımını bıraktı

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Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımını bıraktı

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndan emekli olduğunu duyurdu.

#1
Foto - Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımını bıraktı

Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Cristiano Ronaldo’yu Norveç maçında oynatmamasından kısa bir süre sonra ünlü futbolcudan emeklilik açıklaması geldi.

#2
Foto - Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımını bıraktı

Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Cristiano Ronaldo’yu Norveç maçında oynatmamasından kısa bir süre sonra ünlü futbolcudan emeklilik açıklaması geldi. Ronaldo sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Portekiz milli takımını bıraktığını açıkladı.

#3
Foto - Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımını bıraktı

Cristiano Ronaldo, Portekiz Millî Takımı'nda 20 Ağustos 2003'te ilk maçına çıktı. Kasım 2026 itibarıyla yaklaşık 23 yıldır millî takım formasını giyiyor.

#4
Foto - Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımını bıraktı

Ünlü futbolcu Portekiz formasıyla 234 maçta 146 gol ve 20 asistlik performans sergileyerek futbol tarihinin en başarılı millî takım oyuncularından biri oldu.

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