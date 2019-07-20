Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'yi şehit eden Mazlum Dağ yakalandı
Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'yi şehit eden terörist Mazlum Dağ Kuzey Irak'ta yakalandı.20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:09
Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen, aralarında Mazlum Dağ'ın da olduğu 4 teröristin yakalandığı bildirildi.
Ne olmuştu?
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de, Hokkabaz isimli restoranda Türk yetkilileri hedef alan silahlı saldırı düzenlendi. Türkiye'nin Erbil Konsolosluğu yakınındaki restoranda, konsolos yardımcısının da aralarında bulunduğu 4 konsolosluk çalışanına düzenlenen saldırıda, bir Türk diplomat şehit olurken, 2 konsolosluk görevlisi yaralanmıştı.
HDP'li vekilin ağabeyi çıkmıştı
Erbil'de Türk konsolosluğu çalışanının şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştiren terörist Mazlum Dağ'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.
Ayrıntılar gelecek...
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