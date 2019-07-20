Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'yi şehit eden Mazlum Dağ yakalandı Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'yi şehit eden terörist Mazlum Dağ Kuzey Irak'ta yakalandı.

Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen, aralarında Mazlum Dağ'ın da olduğu 4 teröristin yakalandığı bildirildi. Ne olmuştu? Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de, Hokkabaz isimli restoranda Türk yetkilileri hedef alan silahlı saldırı düzenlendi. Türkiye'nin Erbil Konsolosluğu yakınındaki restoranda, konsolos yardımcısının da aralarında bulunduğu 4 konsolosluk çalışanına düzenlenen saldırıda, bir Türk diplomat şehit olurken, 2 konsolosluk görevlisi yaralanmıştı. HDP'li vekilin ağabeyi çıkmıştı Erbil'de Türk konsolosluğu çalışanının şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştiren terörist Mazlum Dağ'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Ayrıntılar gelecek...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.