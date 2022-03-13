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Dünya Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü
Dünya

Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kenti Valisi Ümit Hoşnav, Erbil kentine çok sayıda roket düştüğünü belirterek, roketlerin Erbil'de yer alan ABD Konsolosluğu binası yakınlarına düştüğünü belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 03:25:00 - 2022-03-13 03:44:19

Füzelerin, Erbil'de yer alan ABD Konsolosluğu binasının yakınlarına düştüğünü belirten Hoşnav, düzenlenen saldırıda hedefin ABD Konsolosluğu mu, yoksa kentte yer alan havaalanı mı olduğunun belirsiz olduğunu kaydetti. IKBY Sağlık Bakanı Saman Barzanji yaptığı açıklamada ise, saldırının ardından can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Erbil'deki patlamaların ardından herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadı" ifadelerini kullandı.

Yerel haberlerde ise, meydana gelen saldırıda 5 patlama yaşandığı aktarılırken, yerel yetkililer füzeleri kim veya kimler tarafından atıldığına dair henüz bir açıklamada bulunmadı.

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