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Erbaş'tan 'hicri yılbaşı' açıklaması: Hicret, küfürden imana gidişin adıdır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hicri Yeni Yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda, İslam âleminin hicri yılını tebrik ederek, “Yeni yılın İslam âleminin inkişafına, birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

11 Eylül 2018 Salı 21:23
Erbaş'tan 'hicri yılbaşı' açıklaması: Hicret, küfürden imana gidişin adıdır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hicretin şiddetten merhamete, esaretten özgürlüğe, kula kulluktan yalnızca Allah'a kul olmaya, küfürden imana gidişin adı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İslam âlemi olarak Hicri 1440. yıla girmiş bulunmaktayız. Cenâb-ı Hak, zamana anlam katan, tarihin seyrine yön veren manalar taşıyan bu başlangıcı hayırlara vesile kılsın.

İnsanlık tarihinin en önemli olaylarından olan ve Müslümanlar için bir milat kabul edilen hicretle beraber İslam’ın esenlik ilkeleri Medine’den bütün yeryüzüne dalga dalga yayılmış, bu ilkeleri yaşamak ve yaşatmak uğruna yurtlarını terk edenlere yeryüzü vatan kılınmıştır.

Bu meyanda hicret; şiddetten merhamete, esaretten özgürlüğe, kula kulluktan yalnızca Allah’a kul olmaya, küfürden imana gidişin adıdır.

Hicret; tevhidin bilinmesi, güzel ahlakın yaygınlaşması, merhametin yaşanması adına verilen mücadelede en büyük fedakârlığı göstermektir.

Hicret; sosyal sorunların, metafizik bunalımların hayatı bütün yönleriyle etkisi altına aldığı bir zamanda, nereden gelip nereye gittiğimiz hakkında bize ışık tutarak geçmişin, hâlin ve geleceğin idrakine varmamızı sağlayan önemli bir ahlak ve mesajdır.

Bu sebeple, ömür sermayemizden bir yılı daha geride bıraktığımız şu günlerde yeni hicri yılı, hatalarımızı gözden geçirip yeni kararlar almak ve hayatımızda yeni bir beyaz sayfa açmak için fırsat telakki etmeliyiz. Bu yönüyle şükür ve şuur vesilesi olan yeni yıl bizler için eşsiz bir nimet, önemli bir imkândır.

Diğer taraftan yeni bir yıla girerken, yüce dinimizin evrensel hakikat ve değerlerinin makes bulmadığı; acı, hüzün ve gözyaşının her geçen gün etrafımızı kuşattığı bir dünyanın, insanlık ve İslam adına bizler için imtihan olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu itibarla barış, mutluluk, huzur, birlik ve beraberliğin yeryüzünün her yerine hâkim olduğu bir dünyanın inşası için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek, bu yeni yılda bir Müslüman olarak en önemli vazifelerimizin başında gelmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin hicri yılını tebrik ediyor; yeni yılın yeryüzünün sekinetine, İslam âleminin inkişafına, birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, ümmetin vahdet ve selameti, bütün insanlığın huzuru ve iyiliği için daha büyük bir azim, özveri ve fedakârlıkla çalışmamıza vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 21:23
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