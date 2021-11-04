Erbakan'ı sağlığı üzerinden hedef alan ahlaksız medya nerede? Açıklamasını yayınlamadılar!

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Zorunlu aşı dayatmasına karşı olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, bugün kendisini sağlığı üzerinden hedef alanlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Fatih Erbakan yalancı medyayı işaret ederek, "Bilindiği üzere bazı medya kuruluşları, şahsım ve ailemle ilgili karantina sürecimi haber haline getirdiler. Bir defa ne kadar gazeteci oldukları, yapmış oldukları kulaktan dolma, yalan yanlış bilgilere dayalı haber metinlerinde açık bir şekilde ortadadır." dedi. Oğlu olmamasına rağmen, oğluna koronavirüs bulaştığı haberlerine dikkat çeken Erbakan, "Yapılan haberlere bakarsanız, ‘oğlumuza virüs bulaştığı için ailece karantinaya girmişiz’. Öncelikle bizim oğlumuz yok, iki tane kızımız var. Olmayan oğlumuz nedeni ile nasıl karantinaya gireceğiz? Bu gazeteci arkadaşlarımıza sormak lazım. Nasıl haber yaptıklarını göstermesi bakımından bu örnek çok çarpıcı bir örnektir." ifadelerini kullandı.

Eşine koronavirüs bulaştığını belirten Erbakan, PCR test yaptımadıklarını da aktardı:

"Burada doğru olan, eşim Beyza Hanım'a Covid-19 pozitif tanısı konuldu ve bu tanı geçerliliği ve güvenirliliği tartışmalı PCR testi ile değil, akciğer filmi görüntüsüyle konuldu. Bu tanı nedeniyle biz de temaslı olma şüphesi bulunduğundan kendimizi kısa bir süre izole etme kararı aldık."

Sağlığı üzerinden hedef alanlar bu açıklamaya yer vermedi!

Fatih Erbakan'ın koronavirüs olduğu haberini, "aşı karşıtı" diyerek Erbakan'ı hedef alan Sözcü yazarı Saygı Öztürk servis etti. Öztürk'ün haberini alıntılayan muhalif medya, Dr. Fatih Erbakan'ı sağlığı üzerinden ahlaksızca eleştirdi. Söz konusu medya kuruluşları Erbakan'ın bugünkü açıklamasına ise yer vermedi.