Erbakan'dan flaş açıklamalar! "Göreve geldiğimizde 5 adım atacağız"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan partisini İstanbul Fatih 2. Olağan Kongresi'nde katıldı.

Fatih Karagümrük Stadı'dan partililerden oluşan coşkulu bir kalabalığın katıldığı kongrede mehter takımı gösterisi sonrası, Genel Başkan Başdanışmanı Sanatçı Davut Güloğlu da sahne alarak parti için yazdığı şarkıyı seslendirdi.

"Milli Görüş'ün en büyük düsturu asla vazgeçmemektir"

Kongrede yaptığı konuşmada Milli Görüş Hareketinin kurucusu 54. Hükümetin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hayatındaki en büyük düsturun "asla vazgeçmemek" olduğunu dile getiren Erbakan, Ebu Eyyub El Ensari, Fatih Sultan Mehmet ve Sultan 2. Abdülhamid Han'ın, Erbakan hoca ile ortak yönleri olduğunu belirterek, bu yönlerden birinin vazgeçmemek diğerinin ise tırnakları ile söke söke almak olduğunu ifade etti. Erbakan, Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin 90 yaşında İstanbul'un fethi için savaştığını, merhum Necmettin Erbakan'ın da hastane odasında son nefesine kadar teşkilat çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Necmettin Erbakan'ın Sultan Abdülhamid Han gibi bedel ödemek pahasına dahi olsa dünya Siyonizmine boyun eğmediğini belirten Erbakan, merhum Erbakan'ın, İran ve Irak'a uygulanan ambargoyu deldiğini ve ABD'nin istediklerinin tam tersi icraatlara imza attığını kaydetti. Fatih Erbakan, Erbakan Hocanın da Milli Görüş'ü 1994 ve 1997'de tırnakları ile sökerek zafere taşıdığını söyledi. Kendilerinin de arkalarında herhangi bir holding, devlet desteği, medya desteği ve dış güçler olmadığını hedeflerine ulaşmak için bu inançla çalışacaklarını söyledi.

"Önce ahlak ve maneviyat düsturuna sahip bir gençlik"

Milli Görüş hareketinin 52 yıllık geçmişinde tek bir yüz kızartıcı işinin olmadığını vurgulayan Erbakan Milli Görüş'ün ikinci 40 yılında bu manevi mirasla iktidara geldiklerinde 5 önemli adımı atacaklarını söyledi:

Birincisi adaleti sağlamak, ikincisi 7'den 77'ye herkese refah, üçüncüsü kaliteli nesil yetiştirecek kaliteli eğitim sistemi. Kaliteli nesil ne demek? Hem bilimsel kalitesi yüksek hem de ahlaki kalitesi yüksek. Materyalist, maddeci, dünyacı, kuvveti üstün tutan, hedonist bir gençlik yerine hakkı üstün tutan dünyacı değil ahiret öncelikli olan, maneviyatçı önce ahlak ve maneviyat düsturuna sahip ve aynı zamanda nefis terbiyesini gerçekleştirmiş bir gençlik. Merhum Erbakan hocamızın ifadesiyle beşin dörtten büyük olduğunu bildiği kadar, dört helalin beş haramdan daha büyük ve kıymetli olduğunu bilen bir nesil” dedi.

"Türkiye’de boşanmaların büyük kısmı geçim sıkıntısından dolayı"

Erbakan, aile müessesesinin önemini vurgulayarak “Atılacak dördüncü adım, ülkenin milletin sigortası emniyet sübabı olan aile müessesesinin korunması. Bunun için de dört husus var birincisi ekonomik şartların düzeltilmesi, bugün Türkiye’de boşanmaların büyük kısmı geçim sıkıntısından dolayı. Dar gelirli milyonların alım gücünü arttırmadan ailenin devamlılığını sağlayamazsın. İkincisi eğitim sisteminin ıslah edilmesi. Maddeci, dünyacı bir gençlik yetiştirirseniz o gençlerin evliliği uzun süreli olmaz eğitim sistemini mutlaka ıslah etmeniz lazım aileyi korumak için. Üçüncüsü gece gündüz ifsat yapan medyanın ıslah edilmesi” şeklinde konuştu.

"İktidar olduğumuzda 6284’ü kaldırıp atacağız"

İktidarın Aile ve sosyal politikalar politikalarını da eleştiren Erbakan “Dördüncüsü yuva yıkan ifsat eden batıdan ithal aile ve sosyal politikalar alanındaki kanun ve düzenlemelerin ortadan kaldırılması. Bizlerin gayretiyle İstanbul Sözleşmesi yırtılıp atıldı. Şimdi sıra 6284 sayılı kanundadır. Sadece bir senelik süre içinde 750 bin babanın evinden ailesinden çoluk çocuğundan uzaklaştırılmasına neden olan 6284’ü de iktidar olur olmaz kaldırıp atacağız Allah’ın izniyle. Kadınlarımızı korumak için Batı icadı sözleşmelere ihtiyacımız yok. Hanımların ve örnek aile yapısının nasıl korunacağı bizim ecdadımızda bizim medeniyetimizde en muazzam örnekleriyle var. Biz inancımıza ve medeniyetimize sarılacağız hanımları başta olmak üzere tüm mahlukatı en güzel şekilde koruyacağız” dedi.

Atacakları 5. adım olarak 40 senedir kapılarında bekleten ve oyalayan AB sevdasından vazgeçip D-8'i canlandıracaklarını D-60'ı da hayata geçireceklerini Türkiye öncülüğünde İslam birliğini yeni ve adil bir dünya kuracaklarını belirtti.

Kongrede Fatih İlçe Başkanlığına Mahmut Öztürk seçildi.