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Gündem Erbakan hocayı rahmetle anıyoruz
Gündem

Erbakan hocayı rahmetle anıyoruz

Türk-İslam aleminin birliği için mücadele veren ve tüm engellemelere rağmen Devrim otomobilinin fikir babası olan, Alman Leopar tanklarının baş mühendisliğini yapan ve başta Tümosan motor traktör fabrikası olmak üzere ağır sanayinin temellerini atan merhum Necmettin Erbakan’ı doğumunun 95’inci yıldönümünde hayır dualarıyla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 10:22:00 -
Erbakan hocayı rahmetle anıyoruz

HABER MERKEZİ

Ülke siyasetçilerinin ABD’den icazet beklediği günlerde “Bane ne Amerika’dan” diyerek küresel emperyalizm ve siyonizme rest çeken, İslam birliği için gecesini gündüzüne katan, yerli savunma sanayisiyle ilgili tarihi hamlelerde bulunan merhum Erbakan Hocamızı, dünyaya gelişinin 95’inci yıldönümünde rahmetle yâd ediliyor. 29 Ekim 1926 tarihinde Sinop’ta hayata gözlerini açan Necmeddin Erbakan; ahir ömrü boyunca darbeler, hukuksuz yargılamalar, hapisler ve yasaklara rağmen ülke ve Müslüman toplumlar için büyük çalışmalara imza attı. Kurucusu olduğu 4 parti kapatılan, 28 Şubat darbesine maruz kalan ve siyasi kariyerinin belli bir bölümünü yasaklı geçiren Milli Görüş lideri merhum Erbakan Hoca; D-8, milli ve ağır sanayi, yerli motor, havuz sistemi ve denk bütçe gibi tarihi icraatlarla ismini tarihe altın harflerle yazdırdı.

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