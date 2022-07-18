Erbakan Hoca’nın temel atma törenine mehter takımı yolladığı için sürgün edilen müdür kim? Resmen şok olacaksınız

Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz, Erbakan Hoca’nın temel atma törenine mehter takımı yolladığı için sürgün edilen müdürün kim olduğunu açıkladı. Öksüz, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Yıl; 1976…

Erzincan Taksan (Takım Tezgahları) Fabrikası’nın temeli, dönemin Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından atıldı.

O gün şehir tam anlamıyla bir karnaval havasındaydı. Sevinç, neşe, coşku, heyecan tüm şehri sarmıştı, kucaklamıştı.

Heyecanı zirveye taşıyan bir unsur daha vardı;

Erzincan İmam Hatip Lisesi Müdürü merhum M. Beşir İnanç, gittiği mekanlarda kalabalıkları peşinden sürükleyen, aşk ve coşkuyu zirveye taşıyan Erzincan İHL Mehter Takımı’nı bu temel atma törenine yolladı.

Mehter Takımı’nın katılmasıyla Taksan (Takım Tezgahları) Fabrikası’nın temel atma töreni bambaşka bir havaya büründü.

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‘İşte o tarihi gerçek’ tam da bu noktada başlıyor…

Şöyle ki, meğerse birileri Mehter Takımı’nın, Erbakan Hoca’nın temel atma törenine katılmasını bir kenara ‘not’ etmiş!

1976’dan 4 yıl sonra yapılan 12 Eylül Askeri Darbesi’nden hemen sonra, Mehter Takımı’nı, bu temel atma töreninde görevlendiren Erzincan İHL Müdürü M. Beşir İnanç önce darbeci yönetim tarafından görevden alındı, hemen ardından da sürgüne yollandı.

Rahmetli M. Beşir İnanç’ın yeğeni Özcan İnanç’la konuştum. Şunları söyledi;

“Sene 1976… Erbakan, Takım Tezgâhları Fabrikasının temelini atmak için Erzincan’a geldi. Takım Tezgâhları Fabrikasının temel atma törenine İmam Hatip Lisesinin Mehter Takımı da götürüldü. Mehter Takımının temel atma törenine götürülmesini gerekçe göstererek, Mehmet Beşir İnanç okul müdürlüğünden alındı sonra da sürgüne gönderildi…” "