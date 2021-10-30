  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erbakan Hoca’nın arkadaşından çarpıcı sözler: Türkiye'den o ismi yalnız bırakmayın
Gündem

Erbakan Hoca’nın arkadaşından çarpıcı sözler: Türkiye'den o ismi yalnız bırakmayın

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın arkadaşı Lübnanlı Muhammed Ali Çelebi, Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 13:10:00 -

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın İstanbul Teknik Üniversitesi’nden arkadaşı olan 93 yaşındaki Lübnanlı Muhammed Ali Çelebi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a dair önemli ifadeler kullandı.

Lübnanalı Muhammed Ali Çelebi yaptığı açıklamada, “15 Temmuz gecesi zafer kazanılana kadar dua ettik. Şükür namazları kılındı. Erdoğan ile övünüyoruz. 10 elçi konusunda onurlu bir adım attı. Bu bir iftihardır. Her gün dua ediyorum. Bütün kardeşlerimizden onu desteklemelerini, yalnız bırakmamalarını istiyorum. Batı’ya karşı silah sanayisi alanında güçlü konuma geliyor. Bu bizim için önemlidir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İdam sırasında çok nadir olan bir durum yaşandı! ABD'li mahkum, zehirli iğneyle öldürüldü
Dünya

İdam sırasında çok nadir olan bir durum yaşandı! ABD'li mahkum, zehirli iğneyle öldürüldü

En son 2015 yılında bir mahkumun idam edildiği Oklahoma'da 6 yıldan sonra bir mahkumun ölüm cezası zehirli iğneyle infaz edildi. Mahkum, enj..
Merkel'e böyle hesap sordular: Bize 332 milyar borçlusunuz
Dünya

Merkel'e böyle hesap sordular: Bize 332 milyar borçlusunuz

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Yunanistan ziyaretini haberleştiren Yunan "Dimokratia" gazetesi, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi işgalinde ülked..
Alman siyasetçiden küstahlık: İslam Almanya’ya uyumlu değil!
Avrupa

Alman siyasetçiden küstahlık: İslam Almanya’ya uyumlu değil!

Almanya’da ırkçılık ve İslam düşmanlığı artarken Yeşiller’in ilk eyalet Başbakanı Kretschmann’dan küstahça bir açıklama geldi. Kretschmann,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay