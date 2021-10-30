Erbakan Hoca’nın arkadaşından çarpıcı sözler: Türkiye'den o ismi yalnız bırakmayın

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın İstanbul Teknik Üniversitesi’nden arkadaşı olan 93 yaşındaki Lübnanlı Muhammed Ali Çelebi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a dair önemli ifadeler kullandı.

Lübnanalı Muhammed Ali Çelebi yaptığı açıklamada, “15 Temmuz gecesi zafer kazanılana kadar dua ettik. Şükür namazları kılındı. Erdoğan ile övünüyoruz. 10 elçi konusunda onurlu bir adım attı. Bu bir iftihardır. Her gün dua ediyorum. Bütün kardeşlerimizden onu desteklemelerini, yalnız bırakmamalarını istiyorum. Batı’ya karşı silah sanayisi alanında güçlü konuma geliyor. Bu bizim için önemlidir” dedi.