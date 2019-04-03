Erbakan Bursa’ya geliyor Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 7 Nisan’da Bursa’da yapılacak il kongresine katılacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 7 Nisan’da Bursa’da yapılacak il kongresine katılacak.

Yeniden Refah Partisi 1. Bursa il olağan kongresi 7 Nisan saat 19.00’da Merinos AKKM’de gerçekleştirilecek. Kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katılacak. Erbakan, Bursa kongresinde İl Başkanı Naim Öztürk önderliğinde 100 kişilik yönetimin elini kaldıracak. Bursa Gençlik Kolları ise 500 meşale yakarak coşkulu bir karşılama yapması planlanıyor.

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