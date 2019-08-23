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Erarslan: "Bölgemiz çiftçisine ayçiçeği için kilo başına 2,5 lira ödeme yapacağız"

Karadenizbirlik Genel Müdürü Erarslan, yönetim kurulu olarak 2019-2020 ayçiçeği alım kampanyasını başlattıklarını açıklayarak, "Bölgemiz çiftçisine ayçiçeği için kilo başına 2,5 lira ödeme yapacağız" dedi.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:22
Erarslan: "Bölgemiz çiftçisine ayçiçeği için kilo başına 2,5 lira ödeme yapacağız"

Karadenizbirlik Genel Müdürü Erarslan, yönetim kurulu olarak 2019-2020 ayçiçeği alım kampanyasını başlattıklarını açıklayarak, "Bölgemiz çiftçisine ayçiçeği için kilo başına 2,5 lira ödeme yapacağız" dedi.


Genel merkezi Samsun’da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Karadenizbirlik), 2019-2020 sezonu ’Ayçiçeği Alım Kampanyası’nı başlattı. Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, yeni sezonda, yönetim kurulu olarak, ayçiçeği için 2,50 -TL/Kg alım fiyatı uygulama kararı aldıklarını açıkladı.



Tüm faktörler dikkate alındı


Ayçiçeği ürün alım kampanyasını başlattıkları bugünlerde 2019 yılı ayçiçeği hasadının bölge genelinde devam ettiğini de bildiren Ünal Erarslan, "Dünya genelinde yağlık ayçiçeği rekoltesinde meydana gelebilecek artış ya da azalış ve bunun gibi bir çok faktör özellikle bölgemizde ürün fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici olmaktadır. Tüm faktörler dikkate alınarak bölgemizde ayçiçeği alımını kilo başı 2,50 liradan başlatmış bulunuyoruz" diye konuştu.



Hedef, 15 noktada 40 bin ton alım


Karadenizbirlik olarak bölgede 15 noktada ayçiçeği alımı yapacaklarını söyleyen Genel Müdür Ünal Erarslan, "Karadenizbirlik, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de tüm mevcut şartları değerlendirerek üreticimiz lehine azami gayret gösterecektir. Piyasa şartlarını daima dikkate alan Karadenizbirlik, spekülatif hareketlere karşı üreticilerini korumayı bir görev bilmektedir. Üreticimizin alın terinin ucuz fiyatlarla istismar edilmesini, hiçe sayılmasını engellemek en önemli görevlerimizden biridir. Birlik olarak bu sezon hedefimiz 40 bin ton ayçiçeği ürününü mübayaa etmektir" şeklinde konuştu.



Yağlı tohum üretimi artırılmalı


Türkiye’nin yağlı tohum ihtiyacının büyük oranda yurt dışından karşılandığına dikkati çeken Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Maalesef ülke olarak halen en fazla dışarıya para harcadığımız tarım ürünlerinden birisi yağlı tohumlar ve yan ürünleridir. Oysa ülkemiz başta ayçiçeği olmak üzere tüm yağlı tohum bitkilerini üretebilecek uygun toprak yapısına ve iklimine sahiptir. Bu nedenle yağlı tohum üretimi potansiyelimizi en kısa sürede artıracak şekilde her türlü tedbir ve yatırım planı yapılarak hayata geçirilmelidir. Devletimiz, destekleme primlerini artırarak üreticiyi bu alanda teşvik edebilir. Bizler Karadenizbirlik olarak tüm imkanlarımız ve kaynaklarımızı yağlı tohum üreticisinin mağdur olmaması için seferber etmiş bulunmaktayız. Yeni ayçiçeği alım sezonumuz ve alım fiyatımız çiftçimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:22
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