  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Er meydanında şampiyon, Başpehlivan Ali Gürbüz oldu
Spor

Er meydanında şampiyon, Başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen 27. Hünkar Çayırı Güreşleri’nde şampiyon Başpehlivan Ali Gürbüz oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 07:28:00 -
Er meydanında şampiyon, Başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Gebze Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 27.'si yapılan Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 44'ü başpehlivan olmak üzere toplam bin 150 güreşçi, er meydanında ter döktü. Tarihi Kırkpınar Güreşleri öncesinde yapılan son müsabakalar, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Başpehlivanların kıyasıya mücadeleleri ise izleyenlere adeta güreş resitali yaşattı. Güreşlerin final mücadelesinde rakiplerini bir bir yenen Ali Gürbüz ile Fatih Atlı karşı karşıya geldi. Mücadelenin sonunda ise Başpehlivan Ali Gürbüz, rakibini yenerek şampiyonluğa ulaştı. Müsabakalarda dereceye giren güreşçilere madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23