Er Çevik Bir Adli Tıp'ta

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonrası 19 Ağustos'ta cezaevine giren, 28 Şubat postmodern darbesinden hükümlü dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli er Çevik Bir, sağlık muayenesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Sağlık sorunları nedeniyle sevk edildiler

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kararlarının onaması sonrası haklarında tutuklama kararı verilen emekli Er Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Er Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 14 emekli Er cezaevine girmişti. Erlerin ilerlemiş yaşları nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları, infaz erteleme ihtimalini gündeme getirmişti. Sağlık sorunları olan emekli Erler Çetin Doğan ve Vural Avar için de Adli Tıp Kurumu'na sevk kararı alınmıştı.

Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'na, saat 08.30 sıralarında polis önlemleriyle götürüldü. Adli Tıp Kurumu, Çevik Bir'in cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağına karar verirse infaz ertelemesi söz konusu olacak.

Darbecinin avukatından açıklama

Çevik Bir'in avukatı Ümit Kara, bir aydır Yeşilyurt Devlet Hastanesinde tetkikleri yapılan müvekkilinin, hakkındaki sağlık raporlarının değerlendirilmesi için mevcutlu olarak İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna sevk edildiğini söyledi.Avukat Kara, demans başlangıcı başlayan müvekkilinin cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin rapor hazırlanacağını dile getirdi.