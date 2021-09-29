  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD beslemesi teröristler bölgede dehşet saçıyor

Elektrik sıkıntısı çeken Çin'de yeni önlemler alındı

Yurt eylemi yapan öğrencilerden 'Dağlara gel' şarkısı!

Caydırıcı olmayan cezalar fuhşiyata kapı aralıyor! Fuhuş yapan kadın böyle arsızlaştı: Enayi çok olunca biz ne yapalım?

Hulki Cevizoğlu'ndan flaş Akşener ve Kılıçdaroğlu iddiası

Uğur Dündar’ı cilalayan isim saniyeler içinde takla attı! Abdullah Gül aday olursa...

İstanbul Filarmoni Derneği'ndeki 'taciz' iddiasına tepki: Tacizcinin eğitimlisi eğitimsizi olmaz

ABD'nin Ankara Büyükelçi adayı Türkiye'yi tehdit etti

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, Soner Yalçın ve daha nicesi… Nihat Genç, Atatürkçü eski dostlarını fena harcadı

İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızın blöf yaptığını zannettiler
Gündem Er Çevik Bir Adli Tıp'ta
Gündem

Er Çevik Bir Adli Tıp'ta

28 Şubat postmodern darbesinden hükümlü dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli er Çevik Bir, sağlık muayenesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 11:19:00 -
Er Çevik Bir Adli Tıp'ta

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonrası 19 Ağustos'ta cezaevine giren, 28 Şubat postmodern darbesinden hükümlü dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli er Çevik Bir, sağlık muayenesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Sağlık sorunları nedeniyle sevk edildiler

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kararlarının onaması sonrası haklarında tutuklama kararı verilen emekli Er Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Er Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 14 emekli Er cezaevine girmişti. Erlerin ilerlemiş yaşları nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları, infaz erteleme ihtimalini gündeme getirmişti. Sağlık sorunları olan emekli Erler Çetin Doğan ve Vural Avar için de Adli Tıp Kurumu'na sevk kararı alınmıştı.

Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'na, saat 08.30 sıralarında polis önlemleriyle götürüldü. Adli Tıp Kurumu, Çevik Bir'in cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağına karar verirse infaz ertelemesi söz konusu olacak.

Darbecinin avukatından açıklama

Çevik Bir'in avukatı Ümit Kara, bir aydır Yeşilyurt Devlet Hastanesinde tetkikleri yapılan müvekkilinin, hakkındaki sağlık raporlarının değerlendirilmesi için mevcutlu olarak İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna sevk edildiğini söyledi.Avukat Kara, demans başlangıcı başlayan müvekkilinin cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin rapor hazırlanacağını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay