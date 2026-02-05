Bahçeli'ye 'Sen kuru temizlemeci misin' demişti! Bakırhan esip gürlediği kürsüden iner inmez özür dilemiş

PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin Şam yönetimi ile imzalanan mutabakatlara riayet etmemesiyle başlayan Suriye’deki çatışmalar, Türkiye'de de gerilime neden olmuş SDG'nin Fırat'ın doğusundaki işgal bölgelerini terk etmesi, Kamışlı ve Haseke gibi sembolik alanlara sıkışması, Suriye hükümetine bağlı güçlerin bu bölgelere ilerleyişi DEM Parti'nin iki ayağını bir pabuca sokmuştu.

Suriye sınırındaki Nusaybin'de grup toplantısı düzenleyen DEM Parti, birçok doğu ilinde de protesto çağrısı yapmıştı. Nusaybin'deki olaylarda ise tam anlamıyla bir skandal yaşandı. DEM'li grup, sınırdaki Türk bayrağını indirdi ve yakmaya çalıştı. Büyük tepkiye neden olan olay sonrası Terörsüz Türkiye süreci sarsılırken gerilim tırmandı.

TERÖRDEN TEMİZLENMELİDİR

Başta Cumhur İttifakı bileşenleri olmak üzere bayrağa saldırı, sert eleştirilere neden oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye’den taviz vermeden, provokasyonlara son derece dikkat ve uyanıklık göstererek barış ve huzur yolculuğu devam etmelidir. Ancak Ay yıldızlı al bayrağımıza uzanan pis elleri, iğrenç emelleri, ilkel ve ilkesiz terörist sevicileri varlığımın tüm yönleriyle kınıyor ve lanetliyorum. SDG/YPG terör örgütüdür, Kürt kardeşlerimizi temsil edemeyecektir. Son tahlilde Fırat’ın doğusu, tıpkı batısı gibi terörden temizlenmelidir. O gün işte bugündür" sözleri yankı uyandırdı. Bahçeli'nin bu sert sözlerine Nusaybin'de konuşan DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, cevap verdi.

SEN KURU TEMİZLEMECİ MİSİN?

Bahçeli'yi hedef alan Bakırhan'ın, "Sayın Devlet Bahçeli PKK’nın kurucu önderi diyor ama onun dediğini yapmıyor. Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı diyor. Sen kuru temizlemeci misin? O toprakların kadim halkını hiç kimse ne temizleyebilir ne de kurutabilir" ifadeleri gerilimi daha da tırmandırdı.

Ancak Bakırhan’ın bu konuşmadan kısa bir süre sonra Bahçeli'nden 'kuru temizlemeci' sözü için özür dilediği ortaya çıktı.

YouTube yayınında konuya yer veren ve bilgiyi kaynaklarına dayandıran Bahar Feyzan, şu ifadeleri kullandı: "DEM’in Nusaybin sınırında yaptığı grup toplantısı bir skandala dönmüştü.

Türk bayrağı indirildi, yakmaya çalışanlar oldu. Eline yüzüne bulaştırmıştı aslında DEM o işi. Tuncer Bakırhan ise Bahçeli’ye ‘Sen kuru temizlemeci misin’ demişti. Bakırhan o konuşma için Bahçeli’den özür dilemiş.”