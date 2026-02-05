Epstein'den Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a skandal teklif

Cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla anılan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın, 2016 yılında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a kendisini "finansal arabulucu" ve "finansal sırdaş" olarak sunduğu ortaya çıktı. Sızdırılan mesajlar, Epstein'ın Suudi Arabistan'ın en üst karar mekanizmalarına doğrudan erişim talep ettiğini gözler önüne seriyor.

İŞ KADINI AZİZA EL AHMADİ ARACILIK ETMİŞ

Sızdırılan yazışmalara göre Epstein, mesajların iletilmesinde BAE'li iş kadını Aziza El Ahmadi'nin aracılık yaptığını belirtiyor. Epstein, Prens'e gönderdiği mesajlarda, Suudi sarayında resmi ve stratejik bir rol üstlenmek istediğini açıkça ifade ediyor.

"ÖNERİM FİNANSAL SIRDAŞ OLMAKTIR"

Epstein mesajlarında kendisini siyasetin ve istihbaratın dışında konumlandırarak şu ifadeleri kullanıyor:"Önerim Prens'in, sarayın ya da Suudi Arabistan Krallığı'nın 'Finansal Sırdaşı' olmaktır. Vizyon'un finansal yapılandırılmasına en büyük katkıyı sağlayan isimlerden biri olmayı memnuniyetle karşılarım. Ne siyasiyim, ne askerim ne de casusum. Krallığın çıkarlarını temsil etmekten mutluluk duyarım."

VİZYON 2030 PROJESİ İÇİN TAM KONTROL İSTEMİŞ

Epstein'ın hedefinde özellikle Vizyon 2030 projesi yer alıyor. Mesajlarda, projedeki tüm finansal bileşenler üzerinde tam kontrol istediğini belirten Epstein, bakanlar ve danışmanlar hakkında doğrudan değerlendirme yapma talebinde bulunuyor.

"FİNANSAL BİR MİMARA İHTİYACINIZ VAR"

Epstein'ın "Tüm finansal bileşenleri, bakanları, danışmanları şahsen incelemem gerekir. Vizyon'un kesinlikle bir finansal mimara ihtiyacı var; aksi takdirde güzel bir saray yerine bir Bedevi köyüne benzeyecektir." sözleri dikkat çekiyor.

"DEĞERLİ OLAN VÜCUDUMUN NEREDE OLDUĞU DEĞİL"

Epstein ayrıca Veliaht Prens'e doğrudan ve düzenli erişim talep ediyor. Her iki haftada bir 30 dakikalık birebir görüşme ya da Skype toplantısı isteyen Epstein, fiziksel konumunun önemsiz olduğunu vurgulayarak, "Değerli olan vücudumun nerede olduğu değil, fikirlerimdir" ifadelerini kullanıyor.

HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP ETMEMİŞ

Daha da dikkat çekici olan ise Epstein'in ilk yıl için hiçbir ücret talep etmemesi. Mesajlarda, yalnızca seyahat gibi doğrudan masrafların karşılanmasını istediğini, ilk yılın sonunda ise ücret konusundaki takdiri tamamen Prens'e bıraktığını belirtiyor.

FOTOĞRAFLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Sızdırılan dosyalarda ayrıca Jeffrey Epstein ile Muhammed bin Selman'ın birlikte çekilmiş bir fotoğrafının da yer aldığı görülüyor. Belgeler, Epstein'in uluslararası güç merkezlerine erişim kurma çabalarının boyutunu bir kez daha gözler önüne sererken, ortaya çıkan yazışmalar küresel ölçekte yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş durumda.