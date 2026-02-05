Süresiz Nafaka Bitiyor Mu? Ödeme Süresi Nasıl Belirlenecek?

Türkiye'de yıllardır tartışma konusu olan süresiz nafaka uygulamasının değiştirilmesi yönünde önemli bir adım atılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından yürütülen çalışmalarla, kısa süreli evlilikler sonucu ortaya çıkan süresiz nafaka yükümlülüklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, akademisyenler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarından görüşler alınarak etki analizleri yapılıyor ve yeni bir nafaka formülü üzerinde uzlaşma aranıyor.

Yeni düzenlemeyle, nafaka ödeme süresi doğrudan evlilik süresine bağlanacak. Bu formül, özellikle kısa süreli evliliklerde ödenen uzun süreli nafakaların neden olduğu mağduriyetleri gidermeyi amaçlıyor. Çalışma taslağında öngörülen formüle göre, evlilik süresi ne kadar uzun olursa, ödenecek nafakanın süresi de orantılı olarak artacak.

Evlilik Süresine Göre Nafaka Nasıl Hesaplanacak?

Yeni formülün somut örnekleri de netleşmeye başladı. Örneğin; 3 yıl süren bir evlilikte nafaka ödeme süresinin 5 yıl olarak belirlenmesi, 5 yıl süren evliliklerde ise bu sürenin 7 yıla çıkarılması gündemde. Daha uzun süreli birliktelikler için de benzer bir oranlama söz konusu olacak. 10 yıl süren evliliklerde ise nafakanın 12 ila 15 yıl arasında bir süreyle verilmesi formülü üzerinde duruluyor.

Yapılan bu reform çalışmasında, nafakanın kaldırılmasıyla oluşabilecek kadın mağduriyetlerinin önüne geçilmesi de temel öncelikler arasında yer alıyor. Yoksul olan, çalışamayan ve çocuklu kadınların nafaka süresi sona erdiğinde mağduriyet yaşamaması için ek tedbirler düşünülüyor. AK Partili kaynaklar, bu durumdaki kadınlara yönelik özel sosyal yardım mekanizmalarının devreye alınacağını ve böylece mağduriyet yaşanmayacağını belirtiyor.

Nafaka reformu çalışmalarının yanı sıra, boşanma davalarının uzun sürmesi sorununa da çözüm aranıyor. Yıllar süren çekişmeli boşanma davalarının hem tarafları hem de yargı sistemini yorması nedeniyle, bu davalarda kısa sürede karar verilmesini sağlayacak düzenlemelerin de yapılması planlanıyor.