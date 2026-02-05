Yunan sitesi Yahudileri kaynak gösterip manşet attı! ‘Türkler korkmaz bizi yok eder’

TAHSİN HAN

Yahudi İsraelhayom gazetesinde Noa Lazimi’nin kaleme aldığı “Türkiye’nin nükleer yolculuğu, İsrail’in göz ardı edemeyeceği bir risktir” başlıklı analizi kaynak göstererek haberleştiren Yunan sitesi histerileriyle Atina’yı uyardı.

Pentapostagma sitesi, Türkiye’nin Erdoğan yönetiminde asıl amacının Osmanlı’yı yeniden canlandırmak olduğunu belirterek, nükleere sahip Türkiye’nin Yunanistan için en kötü şey olacağını yazdı. Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye’deki üst düzey yetkililer, Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak için ülkenin nükleer silah edinme “hakkı” olduğu iddiasını sürekli gündeme getiriyorlar.

İsraelhayom.com, Türk rejiminin nükleer altyapı edinme planının, İsrail için göz ardı edilemeyecek en büyük askeri ve jeostratejik tehlike olduğunu vurguluyor. İsrailli uzmanlara göre, belirli siyasi ve jeostratejik koşullar altında Türk topraklarında oluşturulan altyapı, gelecekte askeri uygulamalar için temel oluşturacaktır.

FÜZELERE NÜKLEER TEMİN EDEBİLİR

Yani, Türkiye’nin halihazırda geliştirmekte olduğu füze sistemlerini (BORA-ATMACA-TAYFUN) donatmak için nükleer malzeme temin edebilir.

Türkiye’nin her zaman amacı Türk egemenliği ve Osmanlı İmparatorluğu’nu her biçimde yeniden canlandırmak ve Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey ve Doğu Afrika ve elbette Doğu Akdeniz ülkelerine hükmetmektir.

Türkiye, 1969’da imzaladığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması kapsamında kendi nükleer cephaneliğine sahip değildir.

Ancak son yıllarda, üst düzey Türk yetkililer ülkenin nükleer silah edinme “hakkı” konusunu kamuoyu önünde gündeme getirdiler. Ankara’nın Rus şirketi Rosatom’a yaptırdığı Akkuyu nükleer santrali 24 milyar dolara mal olacak. Bu tamamen sivil bir program. Ancak uzmanlar, bu tür altyapıların geliştirilmesinin, uzun vadede askeri alanda kullanılabilecek bilgi birikimine dikkat çekiyor.

PAKİSTAN NÜKLEER YARDIM VEREBİLİR

Aynı zamanda, nükleer silahlara sahip tek Müslüman ülke olan Pakistan ile Türkiye’nin güçlenen ilişkileri endişe yaratıyor. Pakistan da Türkiye’ye bu konuda bilgi aktarabilir.

Ankara, askeri sanayisine büyük yatırımlar yapıyor ve uzun vadede bile nükleer yetenekler yoluyla caydırıcı gücünü artırma olasılığından kolay kolay vazgeçmeyecektir.

İsrail için bu gelişme, uzun vadeli stratejik planlamaya dahil edilmesi gereken bir faktördür. Türkiye nükleere sahip olduğunda bölgede dengeler tamamen değişir.

Yunanistan için ise Türkiye’nin nükleer silah edinmesi en kötü senaryo olur, çünkü bu durumda Ankara uluslararası baskıları hiç dikkate almazdı, çünkü kimseden korkmaz.”