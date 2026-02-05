DEM vekiller bilmiyor ki nereden mağduriyet uydursun: Sırf insanlar Kürt diye trafik cezası yazılıyormuş!
DEM Parti’li vekiller artık bilmiyorlar ki nereden bir mağduriyet uydursunlar. TBMM'de söz alan DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş, Türkiye'nin doğusunda sırf insanlar Kürt diye trafik cezası kesildiğini savundu.
Terörsüz Türkiye süreci için atılan adımlara rağmen DEM Parti içinde, bu adımları baltalamaya yönelik ve hemen her gün mağduriyet yeni bir uydurmaya dönük söylemler devam ediyor.
TBMM'de trafik kanunun görüldüğü sırada söz alan DEM Parti Mardin milletvekili Beritan Güneş Altın, ilginç bir iddiada bulunarak komik duruma düştü.
KÜRT OLDUKLARI İÇİN TRAFİK CEZASI KESİYORSUNUZ
Artırılan trafik cezaların savaş ekonomisine gittiğini öne süren Güneş, “Doğu illerinde sırf insanlar Kürt olduğu için Kürt halkına trafik cezası kesiyorsunuz" dedi.
Beritan Ateş'in bu sözleri, sosyal medyada hem alay konusu oldu hem de büyük tepki çekti.