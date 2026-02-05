  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yıldız Tilbe Gazze'ye 300 bin dolar bağışlamıştı! 2 çadır kentin inşaatı başladı: Allah kabul etsin! Deprem bölgesine 79,4 milyar liralık dev yatırım! Bakan Uraloğlu ulaştırma ve haberleşmedeki son durumu açıkladı Hüseyin Gün ve Necati Özkan’ın yediği haltlar iddianamede! Casusluk ihanetinden eski CIA çalışanı çıktı Vali Gül, megakentin emniyet verilerini açıkladı! Bazı suçlarda oran yüzde 70 düştü: İstanbul’da suça izin yok! Türkiye’nin girişimleri ile ortak yol bulabilecekler mi? MSB: Suriye'deki entegrasyonu takipteyiz Aylar sonra gün yüzüne çıktı! Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası! Savcı 5 CHP’li belediye başkanının tutukluluğunun devamını istedi Türkiye ve Libya arasında tarihi eşik! 2026'da ekonomik işbirliğinin önünde hiçbir sınır kalmayacak
Gündem DEM vekiller bilmiyor ki nereden mağduriyet uydursun: Sırf insanlar Kürt diye trafik cezası yazılıyormuş!
Gündem

DEM vekiller bilmiyor ki nereden mağduriyet uydursun: Sırf insanlar Kürt diye trafik cezası yazılıyormuş!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
DEM vekiller bilmiyor ki nereden mağduriyet uydursun: Sırf insanlar Kürt diye trafik cezası yazılıyormuş!

DEM Parti’li vekiller artık bilmiyorlar ki nereden bir mağduriyet uydursunlar. TBMM'de söz alan DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş, Türkiye'nin doğusunda sırf insanlar Kürt diye trafik cezası kesildiğini savundu.

Terörsüz Türkiye süreci için atılan adımlara rağmen DEM Parti içinde, bu adımları baltalamaya yönelik ve hemen her gün mağduriyet yeni bir uydurmaya dönük söylemler devam ediyor.

TBMM'de trafik kanunun görüldüğü sırada söz alan DEM Parti Mardin milletvekili Beritan Güneş Altın, ilginç bir iddiada bulunarak komik duruma düştü.

KÜRT OLDUKLARI İÇİN TRAFİK CEZASI KESİYORSUNUZ

Artırılan trafik cezaların savaş ekonomisine gittiğini öne süren Güneş, “Doğu illerinde sırf insanlar Kürt olduğu için Kürt halkına trafik cezası kesiyorsunuz" dedi.

Beritan Ateş'in bu sözleri, sosyal medyada hem alay konusu oldu hem de büyük tepki çekti.

Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi
Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi

Gündem

Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi

Özgür Özel’in koruma ordusu Erdoğan’ı gölgede bıraktı: Bu neyin şatafatı?
Özgür Özel’in koruma ordusu Erdoğan’ı gölgede bıraktı: Bu neyin şatafatı?

Gündem

Özgür Özel’in koruma ordusu Erdoğan’ı gölgede bıraktı: Bu neyin şatafatı?

Casusluk iddianamesinde neler var neler! Ekrem’den ‘mayor’ kod adıyla ihanet transferi
Casusluk iddianamesinde neler var neler! Ekrem’den ‘mayor’ kod adıyla ihanet transferi

Gündem

Casusluk iddianamesinde neler var neler! Ekrem’den ‘mayor’ kod adıyla ihanet transferi

Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?
Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?

Gündem

Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Allah subhanehu ve teâlâ belayı hemen verse yaşayan bir mahluk kalmaz

Mustafa

Kürt sorunu diye bu demle iş tutulmaz. Her yerleri yalan dolan dolu. Ak parti ve mhp bunlara niye yüz verip şımartıyorlar. Bunlar batının israilin uşağı olmaktan hiç geri durmazlar. Ne yaparsanız yapın genetik olarak demin yüzde 85 ideğişmez ağoyuda çıkarın seloyu da çıkarın bunların isteği yalanı dolanı bitmez. Bunlara anladıkları dili konuşacaksın
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23