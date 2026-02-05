  • İSTANBUL
Gündem Murat Kurum’dan Özgür Özel’e tepki: 3 yıldır gözükmeyenler biz evleri teslim edince apar topar ortaya çıktı
Gündem

Murat Kurum’dan Özgür Özel’e tepki: 3 yıldır gözükmeyenler biz evleri teslim edince apar topar ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Murat Kurum’dan Özgür Özel’e tepki: 3 yıldır gözükmeyenler biz evleri teslim edince apar topar ortaya çıktı

TOKİ tarafından 81 ilde yapılacak 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi için 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kuralar çekildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 8 bin 195 konut sahibinin belirlendiği Kahramanmaraş'ta yapılan "Ev Sahibi Türkiye" Sosyal Konut Kura Çekim Töreni’ninde, şov için geldiği Hatay’da depremzedeler tarafından yuhalanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterdi. Kurum "3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar, biz evleri teslim edince panikleyerek apar topar buraya geldi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri sürüyor. Bugünkü Kura çekimi heyecanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 8 bin 195 konut sahibinin belirleneceği "Ev Sahibi Türkiye" Sosyal Konut Kura Çekim Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

AVRUPA BÜYÜKLÜĞÜNDE ALANI YENİDEN İNŞA ETTİK

6 Şubat’taki felaketin sıradan bir afet olmadığını vurgulayan Kurum, depremin şehirleri, yuvaları ve hatıraları yerle bir ettiğini belirterek, "Bir gecede hayatlar alt üst oldu, hayaller enkaz altında kaldı. 86 milyonun yüreği aynı anda sızladı. Milletçe inancımıza tutunduk, zor günleri de aşacağız dedik. Depremin ilk anından itibaren bir an olsun durmadık. Yuvasına kavuşmayan tek bir vatandaşımız kalmayacak hedefiyle yola çıktık. Milletle omuz omuza tarihi bir dayanışma sergilendi. Mimarından işçisine kadar herkes gece gündüz demeden çalıştı. Rekor bir hızla 23 günde 550 konut ürettik. Dünyada bunun bir örneği yok. 110 bin kilometrekarelik alandaki yıkımı iki yıl gibi kısa bir sürede ayağa kaldırdık. Bir Avrupa büyüklüğündeki alanı yeniden inşa ettik. 2 milyon vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk."

ENKAZ ALTINDA ÖZGÜR ÖZEL KALDI

Bakan Kurum, Kahramanmaraş özelinde yapılan çalışmalara da değinerek, kentte 73 bin bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Deprem bölgesinde ortaya çıkan eserlerin rastlantı olmadığını vurgulayan Kurum, "Gördüğünüz hiçbir eser tesadüf değildir. Bunlar geleceği planlayan güçlü bir iradenin ürünüdür. Bu yüzden büyük bir onurla söylüyoruz: Asrın inşası Türkiye'nin başarısıdır. Muhalefetin deprem bölgesi üzerinden oynadığı tiyatroyu görüyorsunuz. Geldiğimiz noktada enkazın altında CHP'nin gölge genel başkanı kaldı. Deprem bölgesine bugüne kadar katkı sunmayanlar, konut teslimleri başlayınca panikledi. 3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar, bizim yaptığımız 455 bin konutu beğenmiyor. Ama biz evleri teslim edince apar topar buraya geldiler" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kral

DEVLET TOKİLERİ DENETLESİN HABERLEDE ÇIKAN TOKİLER İÇLER ACISI BİNAYA GİREMEZ OLMUŞLAR
