SON DAKİKA
Gündem Süresiz nafaka zulmüne karşı kritik adım! Yeni dönem için düğmeye basıldı
Gündem

Süresiz nafaka zulmüne karşı kritik adım! Yeni dönem için düğmeye basıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Süresiz nafaka zulmüne karşı kritik adım! Yeni dönem için düğmeye basıldı

Uzun yıllardır kamuoyunda rahatsızlık oluşturan süresiz nafaka uygulamasına yönelik yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Çalışmaya göre nafakanın evlilik süresiyle sınırlandırılması planlanırken, mevcut sistemde köklü değişiklikler masada.

Binlerce insanı mağdur eden süresiz nafaka zulmünün son bulmasına yönelik somut adımlar atılıyor. Edinilen bilgilere göre, nafaka hakkına süre sınırı getirilmesini öngören yasa teklifinin bu yıl içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca düzenlenen “Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı”nda, boşanma hukukunun en tartışmalı başlıkları arasında yer alan süresiz nafaka ve boşanmada kusur ilkesi ele alındı. Çalıştayın ardından uzun süredir hazırlığı sürdürülen yasal düzenleme için AK Parti tarafından akademisyenler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alındığı öğrenildi. Aynı zamanda etki analizleri üzerinde de çalışma yürütülüyor.

 

Hazırlanan taslağa göre, kısa süreli evliliklerin ardından yıllarca hatta süresiz şekilde nafaka ödenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Nafaka süresinin evlilik yılına göre belirlenmesi planlanırken, örnek formüller de masaya yatırıldı. Buna göre 3 yıl süren evliliklerde 5 yıl, 5 yıl süren evliliklerde 7 yıl, 10 yıl süren evliliklerde ise 12 ila 15 yıl arasında nafaka ödenmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

Düzenlemede, nafaka süresi sona eren ancak çalışmayan ve mağduriyet riski taşıyan kadınlar için sosyal destek mekanizmalarının devreye sokulması da öngörülüyor.

 

AK Partili kaynaklar, özellikle yoksul ve çocuklu kadınların mağdur edilmemesi konusunda hassasiyet gösterildiğini, bu kesimler için devlet destekli sosyal yardımların planlandığını vurguluyor.

Öte yandan yeni düzenleme ile yıllar süren çekişmeli boşanma davalarının da azaltılması amaçlanıyor. Uzun süren yargı süreçlerinin hem taraflar hem de çocuklar açısından ciddi mağduriyetler oluşturduğu belirtilirken, boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik adımların da pakete dahil edilmesi bekleniyor.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tahir

o tasarı abdülhamit gül bakanken hazırlandı üzerine kaçtane bakan değişti bak hala gelecek. Allah sizi bildiği gibi yapsın. kadın dernekleri tarafından engelleniyor

Turan

Perakende yasası, hal yasası, süresiz nafaka hâlâ iktidarın keyfini bekliyor. Lütfedip düğmeye basmışlar, biri için!
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
