Epstein fuhuş şebekesi ve Türkiye iddiası! Açıklamak bizden, temizlemek Turhan Çömez ve CHP'lilerden!
Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, İYİ Parti’li Turhan Çömez ile CHP medyasının birlikte yürüttüğü algı operasyonu ile ‘Türkiye’den küçük çocukların da İsrail-ABD merkezli fuhuş şebekesi Epstein’in fuhuş adasına götürüldüğü’ iddiasındaki tarihe dikkat çekerek, iddianın arkasındaki gerçeği ifşa etti. Karahasanoğlu “Sanki AK Parti iktidarında böyle bir şey olmuş gibi algı oluşturma amaçlarının arkasındaki gerçeği ifşa edelim. Bahsedilen tarih, 1998-2002 arası. İktidarda sol parti DSP var. Başbakan da Bülent Ecevit. Bu kadarını vereyim, sonrasını Turhan Çömez ile CHP'liler temizlesin artık” diye yazdı.
Karahasanoğlu’nun Çömez ve CHP medyasının birlikte yürüttüğü algı operasyonunu ifşa eden yazısı şöyle: Vahideddin'i, İngiliz gemisi ile ülkeden ayrıldı diye suçlayan, ama bizzat kendisi yıllarca Türkiye'den kaçıp İngiltere'de yaşayan Turhan Çömez, küçük çocuklar üzerinden oluşturulan İsrail-ABD merkezli fuhuş şebekesi Epstein dosyasının Türkiye’ye sıçradığını söylemiş.. Yayınlanan belgelerde, Türkiye'den de küçük çocukların fuhuş amaçlı olarak malum adaya götürüldüğünü anlatmış. Ama tarih vermemiş.
Sözcü de, gazetecilik yapma yerine, algı operasyonun üzerine, balıklama dalmış.. Onların, sanki AK Parti iktidarı döneminde böyle bir şey olmuş gibi algı oluşturma amaçlarının arkasındaki gerçeği ifşa edelim. İddiada bahsedilen tarih, 1998-2002 arası. İktidarda sol parti DSP var. Başbakan Bülent Ecevit.. Bu kadarını vereyim, sonrasını Turhan Çömez ile CHP'liler temizlesin artık.
Gündem
"Türkiye'den hiç reşit olmayan kız getirdiniz mi?" Epstein dosyalarında dikkat çeken detaylar
Gündem
Epstein Dosyaları Açıldı! Rezillik dünyaya saçıldı… Clinton ve Michael Jackson detayı ortalığı karıştırdı