Epstein belgeleri Fransa’yı karıştırdı! Jack Lang’a istifa çağrıları büyüyor

Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna yansımasının ardından Fransa’da gözler eski Kültür Bakanı Jack Lang’a çevrildi. Belgelerde isminin yer alması üzerine Lang’ın yönettiği Arap Dünyası Enstitüsü’nün konumu tartışma konusu olurken, farklı siyasi isimler görevden ayrılmasının enstitü açısından gerekli olduğunu savunmaya başladı.

Siyasiler istifa bekliyor

Fransa'da farklı partilerden siyasetçiler, Epstein ile daha önce görüştüğü anlaşılan Lang'ın yönettiği IMA'dan istifa etmesini istedi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Marion Marechal konuk olduğu Sud Radio'nun programında, Epstein ile olan bağlantıları göz önünde bulundurulunca Lang'ın IMA'daki görevinden istifa etmesi gerektiğini savundu.

“Konumu enstitü için son derece zararlı”

Provence-Alpes-Cote d'Azur Bölgesi Başkanı ve eski IMA Başkanı Renaud Muselier, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, söz konusu enstitünün Fransa ve Arap ülkelerine hizmet ettiğini belirtti.

Muselier, "Ancak şu aşamada, Jack Lang'ın konumunun Enstitü için son derece zararlı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle zorla istifa ettirilmesinin yerine, kendiliğinden gitmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyalist Partinin (PS) Genel Sekreteri Oliver Faure ise kamu yayıncısı Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, Lang'ın yönettiği IMA'yı korumak için istifa etmeyi düşünmesi gerektiğini dile getirdi.

Epstein belgelerinde ismi 600'den fazla kez geçiyor

Eski Fransa Kültür Bakanı Lang'ın adı Epstein dosyası kapsamında yayımlanan belgelerde 600'den fazla kez yer alıyor.

Belgelere göre, Lang Epstein'e Paris'te farklı kültürel geziler önerirken, ABD'li milyarder eski Fransız Bakan'a Fas'a gitmesi için Nisan 2017'de uçağını ödünç veriyor.

Bir başka e-postada ise Lang'ın çocukların dini ve cinsellik eğitimi hakkında Epstein'e sorular sorduğu görülüyor.

Epstein'in Mart 2019'da ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a gönderdiği bir mesajda, Paris'teki Louvre Müzesi'nin önünde Lang ile yan yana çektirdikleri bir fotoğraf karesi de yer alıyor.

IMA Başkanı Lang, dün konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında, arkadaşlarının yapacağı bir film için Epstein'den para istediğini belirtmişti.

"Benim tanıdığım Jeffrey çekici, sanat tutkunu bir adamdı." diyen Lang, Epstein'in suç işlemiş olduğunu öğrendiği andan itibaren kendisiyle her türlü iletişime son verdiğini savunmuştu.