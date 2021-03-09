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Ekonomi EPDK’dan çok kritik uyarı! Akaryakıt alırken dikkat
Ekonomi

EPDK’dan çok kritik uyarı! Akaryakıt alırken dikkat

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, "Akaryakıt alırken dikkat" konulu bir bilgilendirme mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:52:00 -
EPDK’dan çok kritik uyarı! Akaryakıt alırken dikkat

Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarındaki haksız kâr artışına "dur" diyen ve gizli zam yaptığı tespit edilen akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yeni bir çalışmaya imza attı.

"Akaryakıt alırken dikkat" konulu bir infografik hazırlayan EPDK, akaryakıt alırken dikkat edilmesi gerekenleri kamuoyu ile paylaştı. EPDK, "Akaryakıt kalitesi her lisanslı bayide aynıdır, markayı değil ucuz olanı tercih edin" mesajı paylaştı.

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