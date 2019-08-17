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EPDK yabancı yatırımcılara Türk enerji piyasasını anlatacak

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:22
EPDK yabancı yatırımcılara Türk enerji piyasasını anlatacak

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türk enerji piyasasını yabancı yatırımcılara anlatmak için Enerji Uzmanları Derneği iş birliğinde "Invest in Turkish Energy" projesinin hayata geçirildiğini bildirdi.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, daha önce enerji tüketicilerinin bilinçlendirilmesi ve merak edilen konularda hızlı ve net çözümler sunulabilmesi amacıyla "Tüketicinin Enerji Rehberi" videolarının hazırlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin enerji piyasalarının yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"OECD’nin en büyük onuncu enerji piyasası Türkiye, Avrupa’nın altıncı büyük petrol piyasası, dördüncü büyük elektrik piyasası ve üçüncü büyük gaz piyasasına sahip. Ayrıca Türkiye, bugün otogaz kullanımı açısından dünyada Güney Kore’den sonra ikinci sırada. Otogazlı araç ve istasyon sayısı bakımından ise lider konumdayız. 'Invest in Turkish Energy' projesinin hedefi de dünyanın dört bir yanındaki yabancı yatırımcılara ulaşmak, Türkiye’nin enerji piyasalarına ilişkin temel bilgileri, yatırım fırsatlarını ve yatırım yapmanın yollarını paylaşmak olarak belirlendi. Konu seçimleri de bu amaç doğrultusunda yapıldı. Türkiye enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen yabancı iş adamı ve yatırımcılar için rehber niteliği taşıyan videolara EPDK sektör dairelerinin yanı sıra hukuk dairesi ve strateji geliştirme dairesi de katkı verdi."

İngilizce hazırlanan 25 videonun uzunlukları 3 ile 8 dakika arasında değişiyor. Videolarda Türkiye enerji piyasalarının sahip olduğu potansiyel, yatırım yapmanın avantajları ve hangi alanlarda nasıl yatırım yapılabileceği anlatılıyor.

Açıklamada, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da şu ifadelerine yer verildi:

"Kurumumuzun performans kriterlerinden biri de yatırımcılara ne kadar yardımcı olabildiğimiz, onların sorunlarını ne kadar hızlı ve başarıyla çözüp, önlerini ne kadar açabildiğimizdir. Enerji piyasalarımızın potansiyeli ortada ve ülkemize yatırım yapan kaybetmez. EPDK sadece lisans veren, mevzuat hazırlayan bir kurum değil. Bir yatırım danışmanı gibi de çalışıyor, yabancı yatırımcılara yol gösteriyoruz. Enerji piyasalarımıza kazandıracağımız her yatırım, vesile olacağımız her istihdam bizim için mükafat niteliğindedir."

"Invest in Turkish Energy" videolarının EPDK’nin İngilizce resmi internet sayfasında yayımlandığı ve Türkiye’nin dış temsilciliklerine de ulaştırılacağı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:22
  1. enerji
  2. EPDK
  3. Invest in Turkish Energy

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