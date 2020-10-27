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Ekonomi EPDK kararı
Ekonomi

EPDK kararı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 08:54:23 -
EPDK kararı

İZMİR (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrikte son kaynak tüketici gruplarını belirleyen tüketim miktarı 2021 yılı için mesken tüketici grubuna yönelik yıllık 50 milyon kilovatsaat, diğer tüketici gruplarına yönelik yıllık 7 milyon kilovatsaat olarak belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, "Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"in ilgili maddesinde yer alan ve son kaynak tüketici gruplarını belirleyen tüketim miktarı 2021 yılı için mesken tüketici grubuna yönelik yıllık 50 milyon kilovatsaat, diğer tüketici gruplarına yönelik yıllık 7 milyon kilovatsaat olarak uygulanacak.

EPDK, aynı tebliğ kapsamında belirlenen enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kar dikkate alınarak belirlenen katsayıyı (KBK) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,0938 olarak revize etti.

Öte yandan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, 86969 numaralı maden ruhsatı ile bu ruhsatın kapsadığı maden sahasının işletme hakkının verilmesi işi, kapalı teklif alma ve açık arttırma usulüyle ihale edilecek.

Geçici teminat tutarı 300 bin lira olarak belirlenen ihale, 25 Kasım Çarşamba günü saat 15.00'te TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında (Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak) yapılacak.

İlgililer, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar TTK'nin Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edecek.


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